Kast reafirma el gobierno de emergencia: “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”

“Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan”, recalcó el jefe de Estado.

El presidente José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial desde La Moneda, tras el cambio de mando que marcó el inicio de su administración, reafirmando su postura de liderar un Gobierno de emergencia.

El mandatario, quien estuvo acompañado por la primera dama María Pía Adriasola y salió al balcón que da hacia la Plaza de la Constitución con una hora de retraso, expresó que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

El jefe de Estado profundizó sus palabras al indicar que “decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

Ante esto, el presidente Kast reiteró el concepto que Gobierno de emergencia que marcará su paso por La Moneda: “Para enfrentar esas emergencias —en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras— Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad. Y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo”.

El flamante gobernante cerró su discurso en La Moneda dejando en claro que “vamos a recuperar nuestro país. Vamos a recuperar nuestras calles. Vamos a recuperar nuestras instituciones. Vamos a recuperar la esperanza. Porque los chilenos no queremos seguir administrando la mediocridad. Queremos construir grandeza. Con la ayuda de todos, Chile se levanta. Se levanta con trabajo. Se levanta con orden. Se levanta con carácter. Se levanta con esperanza”.

“Y cuando Chile se levanta, nada ni nadie lo detiene. Esta noche no comienza un gobierno. Esta noche, tenemos la oportunidad de comenzar una nueva era para Chile. Una era de orden, libertad y justicia. Una época para la esperanza”, sentenció José Antonio Kast.