PS advierte a presidenta de México por eventual designación de Francisco Chahuán como embajador

La colectividad busca informar a Claudia Sheinbaum sobre las implicancias de la Ley Punta Peuco, de autoría del otrora senador.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, llegó hasta la embajada de México junto al senador Juan Luis Castro para entregar una carta a la presidenta de dicho país, Claudia Sheinbaum.

En la misiva, los legisladores dejaron ver su preocupación por la eventual designación de Francisco Chahuán, ex senador de RN, como embajador de Chile en México, además de informarle que el próximo funcionario diplomático es el impulsor del proyecto conocido como Ley Punta Peuco, con la cual busca conmutar penas a autores de delitos de diversa gravedad, entre ellos a criminales de lesa humanidad.

“El compromiso con los derechos humanos no es de un sector político, es un compromiso de todos. Este proyecto, además de ser técnicamente muy deficiente, podría permitir que más de 12 mil personas queden en libertad, incluidos condenados por delitos graves y también responsables de violaciones a los derechos humanos”, declaró Paulina Vodanovic a La Tercera.

En esta línea, el senador Castro dejó en claro que “advertimos que de no mediar cambios íbamos a pedir formalmente que el gobierno de México no otorgue el beneplácito al posible nombramiento de embajador al ex senador Chahuán”.

El legislador además hizo énfasis en el origen de la Ley Punta Peuco, ya que “con los días hemos sabido que esto fue un verdadero plagio, escrito desde Punta Peuco. Aquí no solo se pone en cuestión la justicia en materia de derechos humanos, sino también respecto de cientos de víctimas de delitos graves, porque esta iniciativa permitiría conmutar penas incluso a condenados por abusos sexuales y otros delitos de extrema gravedad”.