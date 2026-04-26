DC alerta por recortes presupuestarios en seguridad y espera que no afecten los sueldos de Carabineros

El presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, subrayó la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Democracia Cristiana dio a conocer este domingo su preocupación ante eventuales recortes presupuestarios en temas de seguridad, a la vez que instó a que cualquier cambio en la materia no debe afectar los sueldos ni las condiciones laborales de Carabineros.

Así lo manifestó el presidente de la colectividad, diputado Álvaro Ortiz, en el marco de las actividades conmemorativas por los asesinatos de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, perpetrados el 27 de abril de 2024, en Cañete, en la Región del Biobío.

Al abordar el tema del ajuste del gasto público, el legislador admitió que en su partido existe inquietud frente a las señales del Ejecutivo.

DC espera que recortes no afecten los sueldos de Carabineros

“Espero que esos recortes que se quieren realizar no afecten, por ejemplo, el sueldo de carabineros y de personas que son servidores públicos“, apuntó.

El presidente de la DC añadió que espera que las medidas que impulse el Ejecutivo incluyan mejoras concretas en las condiciones laborales de Carabineros, y que estas se apliquen tanto a quienes ya integran la institución como para promover el ingreso de nuevos efectivos.

En esa línea, Ortiz enfatizó su respaldo a la labor policial, subrayando la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública sin comprometer sus condiciones salariales.

De igual forma, pidió al gobierno que dé a conocer todos los antecedentes respecto de las iniciativas que se discuten en el Congreso, en particular sobre su financiamiento.

“Cuando se anuncian buenas noticias, también es importante saber cómo se van a financiar. Eso es algo que queremos conocer en detalle”, recalcó.