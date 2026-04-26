Kast descarta usar a las FF.AA. para combatir delincuencia: “Si actuamos imprudentemente, el resultado puede ser peor”

El Presidente argumentó que los conscriptos no están preparados para tareas de seguridad ciudadana y que desplegarlos en las calles podría derivar en tragedias sin responsables claros. En cambio, apostó por fortalecer a Carabineros y la PDI.

El Presidente José Antonio Kast descartó este domingo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, en medio de las presiones de sectores de la oposición para que se presente el Plan Nacional de Seguridad comprometido en campaña.

El mandatario advirtió que desplegar a conscriptos en tareas policiales puede derivar en tragedias sin responsables claros y que la urgencia no justifica decisiones apresuradas: “Si actuamos imprudentemente, el resultado puede ser peor”, sostuvo el jefe de Estado.

Las palabras del presidente se dieron durante su gira a Concepción, donde Kast fue explícito en trazar una distinción entre el rol de las policías y el de las FF.AA. “Las Fuerzas Armadas están preparadas para guardar la soberanía de la patria. Queremos recurrir a las fuerzas policiales cuando corresponda”, señaló.

En esa línea, Kast hizo la distinción respecto a la macrozona sur y norte donde hay fuerzas especiales colaborando en seguridad ciudadana, pero solo en circunstancias específicas.

Para fundamentar su negativa al despliegue masivo, el presidente apeló al caso de un joven conscripto condenado a prisión por haber cargado mal su fusil con munición real. “¿Qué le digo yo a un soldado conscripto que entró al servicio militar voluntario, y que ahora le voy a decir, con este fusil vaya a resguardar el orden público? ¿Quién después responde?”, planteó.

Carabineros y PDI, la apuesta del Gobierno

En lugar del despliegue militar, Kast abogó por reforzar a las policías en equipamiento y remuneraciones.

“Reforcemos a Carabineros de Chile, reforcemos a la PDI”, sostuvo el mandatario y añadió que el foco debe estar en cerrar las redes que sostienen la actividad delictual: el robo de vehículos que cruzan fronteras, el mercado del cobre robado y el control de los pasos fronterizos.

Ante quienes exigen resultados inmediatos, Kast pidió tiempo y aseguró que en seis meses habrá un cambio visible en el enfrentamiento a la delincuencia.

“Yo estoy dispuesto a responder. Y puedo responder por la Fuerza Armada, por los carabineros, pero ¿quién le responde al soldado conscripto que va a terminar preso?”, cerró.