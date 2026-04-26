¿Todo va a estar bien?: 46% cree la frase del presidente Kast y 50% no la cree

La última encuesta Plaza Pública Cadem revela que la aprobación de Kast cayó 9 puntos en el mes de abril, cerrando en 42%. En el gabinete, Mara Sedini es la ministra peor evaluada con solo 24% de aprobación, tras desplomarse 18 puntos en un mes.

La frase con la que el Presidente José Antonio Kast suele cerrar sus apariciones públicas —“todo va a estar bien”— divide a la opinión pública. Según la última entrega de Plaza Pública Cadem, el 46% cree que el país efectivamente va a estar bien, mientras que el 50% opina lo contrario.

El dato va de la mano con la aprobación presidencial que también refleja ese malestar. En la cuarta semana de abril, Kast registró un 41% de aprobación (un punto porcentual menos) y un 53% de desaprobación. El Mandatario cerró abril con un promedio de 42% de aprobación, nueve puntos menos que en marzo, cuando había alcanzado el 51%.

La caída, según la encuesta, es transversal, aunque golpea con más fuerza en los estratos bajos (-11 puntos), entre los votantes de entre 35 y 54 años (-11 puntos), y de manera especialmente pronunciada entre quienes votaron por Evelyn Matthei en primera vuelta (-14 puntos) y quienes no votaron (-16 puntos).

Sedini al fondo de la valoración de ministros

El descontento con el gobierno también golpea al gabinete ministerial. Mara Sedini, titular de la Secretaría General de Gobierno, es la peor evaluada del gabinete con apenas 24% de aprobación, tras desplomarse 18 puntos en un solo mes.

La siguen en la lista de los más cuestionados Trinidad Steinert (36%, -17 puntos), Natalia Duco (36%, -13 puntos), Judith Marín (38%, -10 puntos) y Jorge Quiroz (39%, -5 puntos).

En el extremo opuesto, el mejor evaluado es José García Ruminot con 58% de aprobación, seguido por May Chomali (56%), Iván Poduje (55%) y un grupo de secretarios de Estado que se mantiene sobre el 52%, entre ellos Martín Arrau, Francisco Pérez Mackenna, Claudio Alvarado, Ximena Lincolao y Louis de Grange.

Eso sí, la encuesta establece que los ministros con mayor nivel de exposición y conocimiento público —Sedini, Natalia Duco y Ximena Rincón—, tienen la peor evaluación, mientras que los mejor evaluados son en general figuras de menor exposición pública.

La noticia de la semana y el termómetro económico

En el plano económico, las percepciones también son adversas para el Gobierno de Kast. El 78% de los encuestados considera que la economía está estancada o en retroceso, y solo el 20% cree que está progresando.

La evaluación de la situación económica personal y familiar tampoco es alentadora: apenas el 48% la califica como buena o muy buena, frente al 39% que la considera mala o muy mala.

En cuanto a la agenda informativa, la noticia más recordada de la semana fue el ingreso del proyecto de Ley de Reconstrucción a la Cámara de Diputados, mencionada por el 34% de los encuestados, seguida por la UF que rompió la barrera de los $40.000 (21%) y la presentación de Michelle Bachelet como candidata ante la ONU (17%).