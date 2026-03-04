“Día negro para la democracia”: La Moneda rechaza aprobación de Ley Punta Peuco en el Senado

AGENCIA UNO

Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, rechazó de forma contundente la aprobación de la Ley Punta Peuco, que busca que criminales con más de 70 años que tengan problemas de salud puedan cumplir su pena en sus domicilios, y que beneficiará a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La propuesta recibió 23 votos a favor y 22 en contra en la Cámara Alta, entrando ahora su discusión en particular.

Al respecto, el ministro Gajardo recalcó que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”, y lo calificó como un retroceso en términos de justicia.

El secretario de Estado puntualizó que “lamentablemente, el proyecto que se ha aprobado en general hoy en este Senado es un proyecto que va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos, en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de persecución penal”.

Junto con ello, Jaime Gajardo fue claro en precisar que la Ley Punta Peuco “es contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar“.

Gajardo apuntó que la normativa permitirá que más 12 mil condenados dejen la prisión. “Pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad, porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino también los crímenes más graves como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, conmuten su pena y salgan, permaneciendo en prisión domiciliaria“.