Alessandri (UDI) reconoce error de Hacienda en oficios de Presupuesto 2027: “No comunica bien y no llegó en el momento correcto”

El presidente de la Cámara de Diputados defendió el objetivo de revisar la eficiencia del gasto público, pero admitió fallas en la forma y el momento en que la Dipres envió los lineamientos a los ministerios.

La filtración de los oficios del Ministerio de Hacienda con instrucciones para recortar el gasto de cara al Presupuesto 2027 abrió un flanco incómodo para el Gobierno del presidente Kast.

Este domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), salió a respaldar la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —principal apuntado por la controversia—, pero reconoció que la Dirección de Presupuestos (Dipres) erró tanto en el fondo comunicacional como en el momento de enviar los documentos.

“Evidentemente, el oficio de Hacienda no comunica bien y no llegó en el momento correcto”, afirmó Alessandri en Mesa Central de Canal 13.

La polémica estalló tras conocerse que los oficios incluían referencias a programas públicos susceptibles a ser recortados o “descontinuados” como mencionaba el oficio.

En todo caso, pese al error comunicacional, Alessandri fue enfático en defender el fondo del oficio que, en palabras de Quiroz, es una primera aproximación a lo que será la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

Según sostuvo el presidente de la Cámara, el problema no es ideológico sino fiscal: “La Dipres alerta y te dice ‘hay que bajar’. Y hay que bajar no porque la ley de reconstrucción vaya a recaudar menos, hay que bajar porque el fisco, desde el gobierno anterior, tiene un problema de deuda importante”.

El diputado UDI subrayó que revisar el gasto no equivale a eliminar programas afirmando que “hay que analizar cómo el Estado gasta cada peso, que es de todos los chilenos, de una mejor forma, y eso no tiene nada que ver con eliminar el ítem de gasto”.

Alessandri también llamó a centrar el debate en el crecimiento económico y en la tramitación del plan de reconstrucción y reactivación del Ejecutivo, advirtiendo que el foco debiera estar en mejorar la calidad del gasto y generar acuerdos amplios en el Congreso para dar certezas a la inversión.