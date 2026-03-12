Los indultos a uniformados vinculados al estallido social que está estudiando el presidente Kast

“La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, manifestó el mandatario.

El presidente José Antonio Kast confirmó este jueves que estudia la opción de utilizar la facultad que le otorga la ley para indultar a uniformados condenadas por delitos relacionados con el estallido social.

“La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar“, manifestó el jefe de Estado en la entrevista que le concedió a T13.

En la ocasión, el mandatario manifestó que junto a su equipo “estamos estudiando cada caso” para determinar eventuales indultos por el estallido social, “y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo”, planteó.

Kast estudia indultos “caso a caso” por el estallido social

José Antonio Kast ratificó que entre aquellas personas a las que podría indultar se cuentan carabineros y militares condenados por hechos vinculados con el estallido social.

Al ahondar en el tema, sostuvo que “estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado“.

“Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, añadió.

Qué dijo sobre la ausencia de Lula da Silva

En la oportunidad, el jefe de Estado abordó también la ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, en el cambio de mando de este 11 de marzo.

Al ser consultado por los dichos del mandatario brasileño en cuanto a que la invitación a los hijos de Jair Bolsonaro había sido una “descortesía”, Kast lo descartó de plano, y valoró que sí estuviera presente el canciller Mauro Vieira.

En particular, sobre Flávio Bolsonaro, el presidente chileno dijo que se trata de “un senador de la República. ¿Cuál es el problema de que uno, por la amistad que tiene también, pueda invitar a personas que han sido parte de un recorrido político?”.

“El presidente Lula, cuando conversé con él en Panamá, dijo nosotros somos, usted va a ser jefe de Estado, yo también. Eso no quiere decir que no tengamos una posición política“, complementó.