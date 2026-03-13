La drástica decisión que tomó el Ministerio de la Mujer tras la falla en los frenos del auto donde viajaba Judith Marín

AGENCIA UNO

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género anunció la apertura de un sumario administrativo luego de que el vehículo fiscal en que se trasladaba la ministra Judith Marín presentara una falla en sus frenos durante una actividad oficial en la Región de Valparaíso.

La investigación busca esclarecer las causas del desperfecto mecánico y determinar eventuales responsabilidades.

Según informó la cartera mediante un comunicado, el problema fue detectado mientras la secretaria de Estado realizaba una actividad en en esa ciudad. Tras advertir la falla, se realizaron gestiones para que la ministra continuara su traslado en otro automóvil, correspondiente a la Seremi de la Mujer de la región.

Falla en los frenos del auto donde viajaba Judith Marín

El incidente ocurrió luego que Judith Marín participara en actividades en la ciudad de Viña del Mar y se dirigiera a un encuentro con la agrupación deportiva Mujeres de Remo Arriba Rosa. En ese momento, el equipo de la ministra se percató de la ruptura en los frenos del vehículo fiscal.

Desde el ministerio señalaron que la subsecretaria de la cartera solicitará revisar las bitácoras del automóvil y realizar una inspección mecánica para conocer el estado del vehículo y establecer si existieron fallas en su mantenimiento.

Por su parte, la ministra Marín confirmó que la situación fue detectada a tiempo y aseguró que no hubo personas lesionadas, indicando que tanto ella como su equipo se encuentran en buen estado.

El sumario administrativo permitirá reunir antecedentes técnicos y administrativos para aclarar lo ocurrido y evaluar posibles responsabilidades en el funcionamiento del automóvil asignado a la autoridad.