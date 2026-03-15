Ministro Alvarado defiende posibles indultos a uniformados y lanza mensaje a la oposición: “Fuimos elegidos para gobernar”

Al abordar la controversia que han generado estos eventuales indultos, Alvarado planteó que el debate es parte de las decisiones políticas que debe adoptar una administración.

AGENCIA UNO.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la posibilidad de que el gobierno evalúe indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el Estallido social chileno de 2019, señalando que la decisión se analizará de forma individual y que el Ejecutivo tomará definiciones aunque generen críticas de la oposición.

En medio del debate político por eventuales indultos a ex uniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de 2019, el jefe de gabinete afirmó que el Ejecutivo revisará las situaciones particulares y descartó que exista una política general del benefcio.

“Se revisará caso a caso”, sostuvo el ministro, explicando que se trata de analizar situaciones vinculadas a funcionarios que participaron en el control del orden público durante episodios de violencia.

Según explicó, el enfoque del gobierno es distinto al aplicado por la administración anterior, encabezada por Gabriel Boric.

“Los criticamos porque fueron indultos a delincuentes y en algunos casos esas personas que participaron en hechos de violencia incluso fueron premiadas con pensiones de gracia”, aseguró Alvarado.

Y añadió que “aquí el presidente está hablando de personas, funcionarios públicos, que cumpliendo el deber de defendernos de esa violencia desatada, hoy día tienen algunas condenas. Cuando se hagan las evaluaciones y si se decide indultar a determinadas personas, la sociedad podrá juzgar, el país podrá juzgar“.

Al abordar la controversia que han generado estos eventuales indultos, Alvarado planteó que el debate es parte de las decisiones políticas que debe adoptar una administración.

En esa línea, señaló que si el gobierno decide otorgar indultos, la evaluación final corresponderá a la ciudadanía. “Si se decide por indultar a determinadas personas, la sociedad podrá juzgar”, afirmó el titular de Interior al referirse a la discusión pública que ha provocado el tema.

El ministro también defendió que el Ejecutivo avance en su agenda pese a las críticas que puedan surgir desde la oposición política. “Fuimos elegidos por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición se va a molestar o no”, señaló, agregando que gobernar implica tomar decisiones y asumir sus consecuencias políticas.

En esa línea, afirmó que el gobierno buscará diálogo con distintos sectores, pero insistió en que eso no impedirá impulsar las medidas que considere necesarias.