“Vamos a tomar medidas impopulares”: Kast presenta Plan de Reconstrucción con ajustes a gratuidad universitaria, CAE y otras medidas económicas

Además, ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, amplió detalles sobre la iniciativa y advirtió que algunas decisiones serán difíciles.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast presentó el proyecto el Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye más de 40 medidas organizadas en cinco ejes.

“Hace tres días asumimos el Gobierno de Chile y hoy estamos aquí en la comuna de Penco en esta tierra que lamentablemente fue arrasada por el fuego hace dos meses atrás. A través de ustedes quiero dirigirme a los chilenos, presentándoles un borrador de proyecto de ley que plantea una reconstrucción nacional”, comenzó diciendo el Mandatario.

Asimismo, el Presidente agregó que la reconstrucción no solo debe abordar los daños físicos causados por los incendios, sino también problemas estructurales en el país.

“Hace años hablábamos de reconstruir nuestra patria, pero ahora tenemos que agregar otras reconstrucciones (…) Hay que entender qué se derrumbó en Chile. Aquí vemos la destrucción por el fuego, pero en Chile se han roto más cosas. Se rompió la economía, el crecimiento se estancó, ustedes aquí en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar”, expresó José Antonio Kast.

Junto a ello, reconoció que algunas medidas podrían no ser populares, asegurando que “al principio vamos a tener que tomar medidas que son impopulares”.

“Vamos a tomar medidas impopulares”: Kast presenta Plan de Reconstrucción

Entre las iniciativas económicas del Plan de Reconstrucción Nacional, el Mandatario anunció una reducción gradual del impuesto corporativo:

“Este proyecto plantea una rebaja al impuesto corporativo, que es de plazo gradual, del 27% al 23%”, explicó, agregando que el objetivo es incentivar la inversión en el país.

En materia fiscal, la propuesta incluye ajustes a la gratuidad universitaria y al Crédito con Aval del Estado (CAE). “Se plantea limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar la extensión a nuevos deciles, fortaleciendo los mecanismos de cobro del CAE”.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, amplió detalles sobre la iniciativa y advirtió que algunas decisiones serán difíciles. “No es la idea que un ministro de Hacienda sea popular. Es el que trae la austeridad y habla con la verdad. Los recursos son escasos. Y vendrán decisiones duras”, añadió, mencionando también un ajuste tributario.

Entre las medidas económicas destacadas, se incluyen la recuperación de los 200 mil empleos perdidos, la eliminación transitoria del IVA a la vivienda durante 12 meses y la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores.

El plan contempla cinco ejes principales con medidas específicas:

Reconstrucción física:

Ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios.

Inyección adicional de 400.000 millones de pesos para atender los siniestros.

Rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, condonación de capital endeudado y régimen de repatriación de capitales.

Reconstrucción económica:

Eliminación temporal del IVA a la vivienda.

Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Reintegración del sistema tributario y eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Subsidios para proteger el empleo formal.

Agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Reconstrucción institucional:

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para acelerar procesos y reducir incertidumbre.

Reforzamiento de la rectoría técnica del SEIA.

Agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena.

Mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Reconstrucción fiscal:

Limitación de la gratuidad universitaria a menores de 30 años y freno a la extensión a nuevos deciles.

Moratoria a nuevas universidades en el sistema.

Fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE.

Reconstrucción del orden legal y seguridad pública:

Medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a la usura y el crédito informal.

Endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos.

Sanciones más severas al transporte ilegal de migrantes.

“Vendrán decisiones duras”, reiteró Quiroz, subrayando que el plan busca equilibrar la recuperación tras los incendios con la sostenibilidad fiscal y económica del país.