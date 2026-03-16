Sanciones por no pagar transporte público y modificar la Ley de Seguridad Nuclear: Las 20 urgencias legislativas que ingresó el Gobierno de Kast

AGENCIA UNO.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) presentó al Congreso Nacional una serie de proyectos de ley con urgencias legislativas para ser tramitados bajo modalidades de urgencia, discusión simple o urgencia simple.

Entre ellos destacan iniciativas para aumentar las sanciones por evasión del pago del transporte público y tipificar como delito el ingreso clandestino al país.

Según informó la Segpres, la primera batería de urgencias legislativas del Gobierno de José Antonio Kast incluye también dos proyectos emblemáticos del ex mandatario Gabriel Boric correspondiente a la reforma a Gendarmería y la creación del Subsistema de Inteligencia Económica.

En total, se ingresaron 20 proyectos de ley, de los cuales tres se someterán a discusión inmediata: el proyecto que tipifica el ingreso clandestino al país (Boletín 15261-25), la incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 18032-07) y la creación del Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín 15975-25).

Con estas iniciativas, el Gobierno busca agilizar la tramitación de medidas clave en materias de seguridad, transporte y economía.

Las 20 urgencias legislativas que ingresó el Gobierno de Kast

Discusión inmediata

Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, Boletín 15261-25.

Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

Suma urgencia

Modifica la Carta Fundamental, en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional.

Amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales.

Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria.

Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago.

Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican.

Dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros.

Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.

Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

Ley de Patrimonio Cultural.

Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales.

Modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.

Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal.

Urgencia simple