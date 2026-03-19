La pugna subterránea en el Senado que involucra al exsecretario Raúl Guzmán y a Manuel José Ossandón

Pese a que Guzmán se encuentra fuera de sus funciones, la posibilidad de su regreso estaría latente.

En momentos en que el Senado se debate para constituir las comisiones legislativas, otras controversias ocurren en paralelo a nivel administrativo. Involucra a senadores y funcionarios de la Cámara Alta y tiene como protagonistas al exsecretario y al expresidente de esa entidad, Raúl Guzmán Uribe y Manuel José Ossandón.

Al filo del término del periodo legislativo anterior, el 11 de marzo, el entonces presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), comunicó la salida de Guzmán y designó como el abogado secretario jefe de comisiones, Julio Cámara Oyarzo.

La jugada parecía entonces el hito final de una serie de tensiones entre Guzmán y Ossandón. Según reveló La Tercera, la relación entre ambos se quebró luego de que el parlamentario pasara a ser presidente del Senado por diferencias en torno al manejo administrativo y los sumarios por mal uso de licencias médicas.

Pese a que el periodo de Guzmán había terminado, hay quienes plantean que la posibilidad de su regreso estaría latente. Un nuevo concurso, en el que Guzmán podría postular, abre esa posibilidad, no tan lejana debido a que posee apoyos, por ejemplo, desde la bancada socialista.

En medio de ese escenario y con Guzmán con su permiso de días administrativos ya revocados, el senador Manuel José Ossandón volvió a emplazarlo, esta vez acusándolo de presunta falsificación de instrumento público. Según planteó en la Sala, el 27 de enero, cuando se intentaba zanjar la subrogancia de la secretaría general del Senado, se acordó que quien tendría ese cargo sería Julio Cámara. Sin embargo, en el oficio quedó estampado el nombre de Ximena Belmar, en lugar del de Cámara.

Aunque Ossandón afirmó haber solicitado a Guzmán que corrigiera este error, este último habría pedido un nuevo acuerdo. En palabras del parlamentario, esto constituye una grave situación administrativa. También denunció que en la Comisión de Régimen, donde se abordó ese asunto de la subrogancia, no cumplían con el protocolo al no haber registro de audios ni actas de ella.

Con todo, el eventual retorno de Guzmán aún está en suspenso. Pese a que Ossandón solicitó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, iniciar una investigación, la parlamentaria no ha hecho ningún anuncio en ese sentido hasta el cierre de esta edición.