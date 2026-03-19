Se descarrila otra vez: Gobierno frena proyecto del tren Santiago-Valparaíso y retira de Contraloría contrato para estudio

El gobernador Mundaca y parlamentarios de oposición cuestionaron la medida del Gobierno, señalando que significa un “retroceso”, considerando que “es una necesidad para los habitantes”.

Durante la semana, el Gobierno de José Antonio Kast sembró sus dudas sobre la continuidad del proyecto del tren Santiago-Valparaíso, por lo que ya comenzaron a tomar acciones al respecto.

El primero en referirse a esta iniciativa fue el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien declaró que “no le veo mucho futuro”. A estas palabras se sumó el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien expuso que debido a la situación fiscal del país, “se priorizarán proyectos con mayor beneficio social”.

Bajo este contexto, el Ejecutivo frenó la posibilidad desarrollar el proyecto ferroviario que impulsó la administración de Gabriel Boric, luego de que el director general de Concesiones (s), Claudio Soto, retirara de Contraloría la resolución que adjudicaba la licitación para el estudio integral del proyecto, cuyo presupuesto superaba los $15 mil millones.

Dicho contrato se ingresó para su toma de razón el 27 de enero de este año y consideraba un estudio para la definición de un trazado, cuyo documento estaba en la fase final de revisión cuando fue retirado de la CGR por parte del Gobierno de Kast.

La iniciativa del tren Santiago-Valparaíso fue uno de los compromisos del expresidente Boric, quien lo presentó formalmente a inicios de 2023. El proyecto contemplaba un trazado de 172 kilómetros que conectaría a Quinta Normal con el sector El Salto de Viña del Mar en una hora y 30 minutos.

Después de que se dieran a conocer los reparos de la nueva administración sobre el proyecto, el gobernador de Valparaíso y parlamentarios de la región cuestionaron la decisión del Gobierno.

“Parece bastante impropio que se retire el contrato de Contraloría sin antes haber evaluado la importancia y el impacto que tiene este medio de transporte en nuestra región”, expuso el gobe

ador Rodrigo Mundaca, calificando la medida como “una mala decisión, una más de las que se han tomado en estos 7 primeros días”.



Los cuestionamientos de la oposición por la postura del Gobierno de Kast sobre el tren Santiago-Valparaíso

La senadora Karol Cariola (PC) sostuvo que “es lamentable que el estudio del proyecto del Tren entre Valparaíso y Santiago haya sido retirado por el Gobierno del Presidente Kast de la Contraloría. No es un lujo conectar Santiago con Valparaíso de mejor manera, es una necesidad de los habitantes, es parte de los planes de descentralización que dejó iniciado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el plan Trenes para Chile”.

Siguiendo en esa línea, lamentó que “nuevamente las regiones y particularmente la Región de Valparaíso y sus habitantes sean postergados y perjudicados con una medida como esta”.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) a través de sus redes sociales expresó que “el presidente Kast se equivoca profundamente, no podemos permitir una decisión de esta naturaleza. Son cuatro años que se echan por la borda, cuatro años de diseño con profesionales. Hoy día estamos en la fase final donde estamos próximo a la toma de razón por el tren, que está en el alma de Chile”.

A lo que agregó: “En los países desarrollados precisamente se trabaja construyendo más trenes. Aquí en Chile se quiere hacer algo totalmente distinto. El Presidente Kast tiene que entender que por más que vaya a echar por la borda todo lo que se ha construido anteriormente, insisto, el tren es parte del alma de Chile, esto no lo vamos a permitir”

En tanto, la diputada Francisca Bello (FA) expuso que “este tipo de retrocesos en proyectos tan clave para el desarrollo generan serios problemas en la planificación de nuestras ciudades, algo que hoy es urgente si queremos avanzar hacia territorios más ordenados, integrados y con mejor calidad de vida”.