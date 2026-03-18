Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente de Bachelet, y retiro de decretos: “Se pierde el fair play que marcó la gestión ambiental de los últimos gobiernos”

“En términos generales, no tengo una buena evaluación de la gestión ambiental del gobierno saliente. Mucho ruido y pocas nueces”, dijo el otrora secretario de Estado a EL DÍNAMO.

El exministro del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Pablo Badenier, analizó con EL DÍNAMO la coyuntura de los últimos días, pero además repasó la gestión del gobierno del presidente Boric, que asegura no le gustó.

Sobre las definiciones políticas medioambientales de Kast, el cofundador de País Circular asegura que es clave que sincere y defina cuál será la ruta de acción.

– ¿El retiro de los decretos lo ve como error estratégico o declaración de principios?

– Lo veo como un error estratégico. Va a ser un mal debut de la nueva gestión ambiental, porque es un mal comienzo de la gestión, ya que los va a llevar, como autoridades sectoriales, a utilizar las próximas semanas solamente a explicar qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron, por qué dejaron este decreto, por qué no eliminaron este otro, y van a perder la oportunidad de promover y anunciar lo que pretendan hacer estos próximos cuatro años.

– ¿Es lógico que se haya explicado por una revisión o es un ajuste de dirección?

– El conjunto de decretos es tan amplio que distingo su perfil. Primero, sí creo que hay varios que se firmaron el 10 de marzo que requieren una revisión. Ahí hay un acto de falta de deferencia de las autoridades salientes con las autoridades entrantes. Es poco presentable meter un decreto a Contraloría el 10 de marzo. Yo creo que esos sí ameritan una revisión.

También, en todos los decretos vinculados a temas de biodiversidad, de buena fe se puede creer que probablemente haya que consultarle al Servicio de Biodiversidad y a las Áreas Protegidas recientemente creados.

– ¿Hay otros que generen preocupación?

– Hay otro conjunto de decretos donde yo no encuentro mayor razón, y que le hace daño a la institucionalidad ambiental, que son aquellos que crean normas o planes. Básicamente porque es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, muy consensuado, por lo que sería una lástima que no se reintegren a la Contraloría para su toma de razón.

– ¿Cómo cuáles?

– Los planes de descontaminación, las normas primarias de material particulado o el decreto que crea la valorización de aparatos eléctricos y electrónicos, que lleva cinco años en trámite.

– Es imposible que esos decretos se hayan apurado…

– Hay mucho trabajo, mucho consenso técnico detrás de aquello; por lo tanto, sería una lástima que no siguieran su trámite. Por eso yo distingo distintos tipos de decretos, porque uno ve el listado y hay decretos desde el año 2023 al año 2026. Pero, obviamente, en el retiro de un conjunto tan amplio hay una razón más política que técnica. Yo dudo que las nuevas autoridades se hayan estudiado y leído los casi 50 decretos retirados.

– ¿Cuál es su lectura política?

– Los que entraron el 10 de marzo, una imprudencia del gobierno saliente, y esos son súper revisables. Pero hacer este debut genera la señal política de borrón y cuenta nueva, y que se pierde el fair play que uno ha observado en materia de gestión ambiental, por lo menos en los últimos cinco gobiernos, donde muchas cosas han tenido continuidad independiente del cambio de signo político.

Futuro medioambiental

– Más allá del color político, ¿cuáles crees que son las urgencias medioambientales?

– Sí o sí es modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conocer las definiciones básicas del gobierno: si va a continuar con el proyecto del gobierno anterior o si va a presentar otro. Es el primer año de gobierno es clave para eso. Es un instrumento que ha sido controvertido y que requiere mejora y el gobierno debe definir qué pretende modificar o no modificar. El ministro de Hacienda ha dicho que lo va hacer y eso me parece mucho más fundamental que la controversia.

– ¿Cree que grandes proyectos de inversión definirán el discurso del gobierno en la materia?

– Los grandes proyectos en evaluación ambiental han marcado el destino del Ministerio del Medio Ambiente. Desde Barrancones, Castilla, HidroAysén o Dominga que a mi juicio muchos de ellos no se han manejado bien desde el punto de vista técnico y político. Ensucia y entorpece la gestión, porque el principal instrumento de gestión ambiental es, y va a seguir siendo, el SEA.

– Finalmente ¿qué evaluación hace del gobierno de Boric?

– En términos generales, no tengo una buena evaluación de la gestión ambiental del gobierno saliente. Mucho ruido y pocas nueces. Si uno analiza lo que se dijo en campaña, lo que está contenido en el programa, el Ministerio del Medio Ambiente ejecutó muy poco de lo que dijo. Esto a juzgar por las propias organizaciones ambientales, que consideraron muy inapropiado autodenominarse como un gobierno ecologista. Creo que eso habla por sí solo, que las organizaciones que apoyaron al gobierno saliente se sienten profundamente desilusionadas.