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Política

Reunión clave en La Moneda: Kast recibe a Bachelet por carrera a la ONU

La posible postulación de Bachelet se ha transformado en uno de los primeros desafíos políticos y diplomáticos para la actual administración, que aún no ha oficializado su postura.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente José Antonio Kast sostuvo la tarde de este viernes una reunión con la ex mandataria Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda, en un contexto marcado por la incertidumbre respecto del eventual respaldo del Gobierno a su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La posible postulación de Bachelet se ha transformado en uno de los primeros desafíos políticos y diplomáticos para la actual administración, que aún no ha oficializado su postura. Desde el Ejecutivo han señalado que la decisión se encuentra avanzada y que debería comunicarse en las próximas semanas.

Tras el encuentro, no hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los dos líderes, lo que aumentó las especulaciones sobre un eventual anuncio en los próximos días.

El Gobierno ha estado analizando distintos elementos antes de adoptar una definición, entre ellos el respaldo interno a la candidatura, el escenario internacional y las implicancias diplomáticas con países que ya han manifestado su apoyo, como México y Brasil. También se consideran posibles competidores en la región, como el diplomático argentino Rafael Grossi.

En paralelo, la ausencia de los presidentes de México y Brasil, junto con la de la propia Bachelet en la reciente ceremonia de cambio de mando, fue interpretada en el ámbito político como una señal poco favorable.

La ex jefa de Estado se excusó de asistir debido a compromisos internacionales, ya que viajó a Nueva York para participar en una sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer en Naciones Unidas, instancia en la que también ha sostenido reuniones con representantes de distintos países, incluido Suecia, con el objetivo de fortalecer apoyos a su eventual candidatura.

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