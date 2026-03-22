Criteria: sube la aprobación del presidente Kast y la mayoría cree que Chile vive “emergencia” en seguridad

El sondeo también aborda la percepción de la ciudadanía sobre ciertas medidas, rechazando la limitación de la gratuidad y los eventuales indultos a uniformados.

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Criteria, la cual evidencia un incremento en la aprobación del presidente José Antonio Kast.

El sondeo que se llevó a cabo entre el 18 y el 20 de marzo muestra que el respaldo al jefe de Estado subió 4 puntos, alcanzando un 50% de aprobación, mientras que la desaprobación llegó a 37%. En tanto, el 13% indicó que no sabe cómo evaluar la forma en que está conduciendo el Gobierno en los primeros días.

Por otro lado, el estudio abordó la percepción de situación de emergencia en diferentes ámbitos del país. En materia de seguridad, el 68% de los encuestados considera que Chile está en una situación de emergencia, y solo un 20% no está de acuerdo con ello.

Sobre lo económico, un 53% cree que Chile se encuentra en una emergencia económica, tal como lo han reiterado las autoridades del Gobierno. En contraparte, un 31% no estima que esté ocurriendo una “emergencia”.

Respecto a los diferentes anuncios que ha realizado la administración de Kast, un 53% está en desacuerdo con limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras que un 26% respalda esta medida.

En cuanto al Crédito con Aval del Estado (CAE), un 47% respalda exigir el pago a profesionales, mientras que un 28% está en desacuerdo.

Sobre los indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, un 45% está en desacuerdo y solo un 32% está a favor de la medida.