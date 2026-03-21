Con reaparición de Boric: la dura arremetida del Frente Amplio contra el Gobierno de Kast

En el primer congreso ideológico del FA, la presidenta del partido, Constanza Martínez, deslizó fuertes críticas a la actual administración por las primeras medidas que ha anunciado.

El Frente Amplio puso en marcha este sábado su primer Congreso Ideológico. La instancia busca trazar el rumbo político del partido y ordenar sus prioridades hacia el futuro. La actividad contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien reapareció públicamente tras dejar La Moneda.

La presidenta del partido, Constanza Martínez, valoró el inicio del proceso. “Estamos muy contentos y contentas de poder dar el puntapié inicial a este primer Congreso del Frente Amplio, que si bien es un partido que existe legalmente hace un año y medio aproximadamente, lo cierto es que su historia se arrastra hace más de una década, naciendo desde una necesidad muy concreta de dotar de mayor igualdad, mayor justicia social y mayor repartición de nuestra riqueza”, expresó.

En esa línea, destacó el momento interno de la colectividad. “Esos son los principios que han inspirado a nuestro partido y creo que hoy día se nota que este es un partido vivo, que está discutiendo, que se encuentra, que debate y que, sobre todo, está trabajando para poder darle a Chile y a su pueblo una política que esté a su servicio y que podamos avanzar también en todos los temas que todavía se encuentran pendientes”, dijo.

Las críticas del FA a las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Kast

Durante la actividad, la dirigente también abordó el escenario político actual y cuestionó las primeras acciones de la administración de José Antonio Kast. “La verdad es que estos primeros 10 días de gobierno del Presidente Kast han superado las expectativas de lo que nosotros habíamos planteado como posible en esta primera fecha”, afirmó.

Martínez criticó además el contenido de las primeras propuestas impulsadas por el oficialismo. “Primero presenta un proyecto de emergencia que, si leemos su letra chica, lo que tiene de fondo es bajarle los impuestos a los superricos y cargarles en todos los hombros a la clase media de todos estos recortes sociales”, sostuvo.

A esto sumó reparos en materia educacional y medioambiental. “Hay un peligro real de retroceder en gratuidad, tratando de buscar una discusión que a mi juicio es falsa, donde trata de plantear que habría una gran cantidad de personas que ganan mucho dinero que están siendo deudores del CAE, siendo que ese porcentaje representa un 0,3%”, indicó.

Asimismo, acusó retrocesos en políticas ecológicas. “Retiró todos los decretos en materia medioambiental y sólo a través de la presión de la ciudadanía repone un decreto que defiende la ranita de Darwin”, afirmó.

Finalmente, la presidenta del FA advirtió sobre el enfoque del gobierno. “Lo preocupante es que quieren pasarnos gato por liebre, de plantear un problema de nivel nacional de reconstrucción, un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura durante nuestro país, para básicamente reducirle los impuestos a los superricos y cargarles la mano a la clase media”, cerró.

En esta instancia asistieron diferentes autoridades del Gobierno saliente, como lo es el caso del expresidente Gabriel Boric, quien reapareció públicamente tras dejar La Moneda el pasado 11 de marzo, aunque no habló en la cita.