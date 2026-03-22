La defensa de Kast a su política ambiental: “No es incompatible cuidar todo y que Chile llegue a ser un país desarrollado”

José Antonio Kast abordó los cuestionamientos que han surgido por el retiro de decretos ambientales y los llamados a movilizaciones en esta materia.

El presidente José Antonio Kast abordó los diversos cuestionamientos que ha recibido su Gobierno en los primeros días de mandato, los cuales tienen que ver con el ámbito ambiental.

Bajo este contexto, defendió su enfoque de desarrollo y respondió a las críticas que desató el retiro de más de 40 decretos ambientales. En esa línea, afirmó que su objetivo es “ser un país desarrollado”, sin que eso implique descuidar la protección del entorno.

“Chile tiene que cuidar el medioambiente, a las mujeres, la cultura, la flora y la fauna. No es incompatible, no es contradictorio cuidar todo y que Chile llegue a ser un país desarrollado“, expuso el mandatario en conversación con La Tercera.

En este sentido, recalcó que la prioridad está puesta en las personas, aunque negó la idea de que el desarrollo económico deba ir en desmedro de la ecología.

Respecto a las decisiones que puedan provocar malestar en la ciudadanía, como lo es el ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) o las auditorías a políticas previas, Kast afirmó que “vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder“.

Para cerrar, el jefe de Estado se refirió a las manifestaciones ciudadanos, expresando que “son razonables y aceptables”, pero realizó un llamado a no politizar las discusiones ambientales sin conocer todos los detalles de las iniciativas.