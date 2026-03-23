Alternativa al Mepco, “fuego amigo” y los “días difíciles” que anticipó Kast: los ejes del comité político ampliado de hoy

La alternativa al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (Mepco) que el gobierno anunciará esta noche, el “fuego amigo” que se dejó ver este fin de semana de parte de dirigentes del oficialismo y el llamado a la unidad que hizo el presidente José Antonio Kast -junto con anticipar que se vienen “días difíciles”- son solo algunos de los temas que se trataron en el comité político ampliado de hoy en La Moneda.

La cita, la segunda de la administración Kast, reunió al mandatario, así como a los ministros del comité político, el círculo de hierro de La Moneda: Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Mara Sedini (Segegob), Trinidad Steinert (Seguridad), Tomás Rau (Trabajo), Jorge Quiroz (Hacienda) y los asesores presidenciales Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela. Como es habitual en esta instancia ampliada, también asistieron los líderes de Chile Vamos (UDI, RN y Evopoli), del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano.

En su alocución, Kast manifestó preocupación por las críticas que surgieron en el oficialismo. Este fin de semana, por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dijo a The Clinic que “colaborar no es sinónimo de seguirle el amén en todo” al Ejecutivo y proyectó que Kast moderará sus posturas con el tiempo. El jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper, fue crítico el domingo en diálogo con Canal 13 del límite que propuso el gobierno a la gratuidad.

Con todo, Kast hizo un llamado a la “unidad” a sus aliados, en vista de “los complejos días” que se avecinan por el alza internacional del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente, y la modificación en el Mepco. A su turno, Quiroz expuso en términos generales el anuncio sobre el Mepco de esta noche.

Oficialismo desdramatiza fuego amigo y cierra filas

Al cierre de esa instancia, el diputado Diego Schalper (RN) reconoció que “(Kast) nos ha dicho que siempre el desafío de gobernar tiene sus dificultades y obviamente la guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente y el hecho de que no nos hayan dejado ni un peso, porque esa es la verdad, el nivel de déficit fiscal que hemos heredado, a medida que avanzan los días nos damos cuenta que cada vez es peor, él nos ha pedido que tengamos especial esfuerzo en esa dirección, que tengamos especial unidad y nosotros lo hacemos propio”.

Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que “si dependiera de uno y de este gobierno el valor del petróleo, por supuesto que otra historia cantaría. En todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos que pueda tener esta alza significativa del petróleo en la ciudadanía, vamos a respaldar”.

Respecto de las críticas en el oficialismo, aseveró: “Yo lo tomo de una manera distinta, yo no veo fuego amigo en eso, yo veo mensajes de sensatez obviamente que uno, cuando no está de acuerdo con algo, tiene que ponerlo sobre la mesa. Los partidos que están detrás del gobierno son bastante más amplios de lo que estábamos acostumbrados y nosotros esperaríamos que eso se conduzca y se canalice por los caminos que correspondan”.

A su vez, el senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli) confirmó los temas tratados y que en lo que refiere al Mepco “obviamente a todos los jefes de comité, a los parlamentarios, nos pidió el apoyo”.