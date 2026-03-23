Los motivos que habrían llevado a la ministra Steinert a solicitar la renuncia de la subdirectora de Inteligencia de la PDI

La ministra de Seguridad solicitó el 20 de marzo la salida de Consueño Peña de manera directa e inmediata.

Durante el fin de semana se confirmó la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, por petición de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La decisión fue alertada por el senador Iván Flores (DC), quien a través de sus redes sociales dio cuenta de que esta era un “error gigantesco” puesto que se trataba de la una funcionaria “con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país” debido a operativos contra del narcotráfico y el crimen organizado.

El parlamentario aseveró, además, que no existía una explicación desde el Gobierno, por lo que los emplazó a que “cuenten la verdad, porque no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país sencillamente porque a la fiscal Steiner, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”.

La edición de este lunes de El Mercurio dio cuenta de un operativo realizado a principios de año en Iquique contra comerciantes chinos que enfrentó a la entonces fiscal regional Steinert con la subdirectora de Inteligencia de la PDI.

Fuentes ligadas a dicha causa, Peña concretó la reubicación de funcionarios de la PDI con quienes la persecutora trabajaba. Esto ocurrió debido a que dichos policías se venía “observando” internamente por el sistema de inteligencia de la institución.

A meses de ello, dos días después de asumir el cargo, el 13 de marzo, la ministra Steinert envió un oficio reservado al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, donde solicitaba los antecedentes -en detalle- sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en el procedimiento llevado a cabo en Iquique.

En el documento no solo pidió sus identidades sino que también los motivos de sus traslados, sus destinos y eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas asociadas a su desempeño en dicha causa, consignó BioBioChile.

Una salida directa e inmediata

El 20 de marzo, la ministra Steinert solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI de manera directa y que debía realizarse de manera inmediata. Pero esto no fue posible puesto que Peña estaba en Arica encabezando operativos en el Cerro Chuño.

De momento, la secretaria de Estado no se ha referido públicamente a su decisión, por lo que se desconoce una explicación oficial.