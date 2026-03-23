Senador Carter anticipó los cambios que se vienen al MEPCO: “Va a tener malas noticias sí o sí”

“El gobierno que se fue se gastó todo el dinero disponible para este tipo de contingencias”, recalcó el parlamentario.

El senador Rodolfo Carter apoyó este lunes los cambios anunciados por el Ejecutivo al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), aunque admitió que “desde luego son malas noticias, muy malas“.

El parlamentario independiente apoyado por el Partido Republicano sostuvo que se trata de una medida que “hay que tomar” para hacer frente a una “crisis que no depende de Chile”, según le dijo a radio Infinita.

“Lo que pasa es que en Chile nos acostumbramos a vivir del subsidio, a una falsa sensación de seguridad frente a las alzas del petróleo“, manifestó el legislador al abordar las medidas que está tomando el Ejecutivo ante el alza de los combustibles.

Carter respaldó cambios al MEPCO por falta de reservas

En la ocasión, el senador recalcó que lo ocurrido con el petróleo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es “una situación global muy compleja, muy parecida a la pandemia. Está muy ajena al control de Chile”.

“En esta situación el país no tiene reservas para poder enfrentar esta crisis económica internacional”, sostuvo.

Planteó a la vez que “es lamentable tener que decirlo nuevamente: el gobierno que se fue se gastó todo el dinero disponible para este tipo de contingencias”.

“Sabemos que tiene que haber una ecuación muy difícil de resolver y que va a tener malas noticias sí o sí“, añadió sobre el tema.

También dijo estar consciente de que la medida “va a afectar el bolsillo y, evidentemente, llevando poco menos de dos semanas de gobierno, tener que tomar esta decisión va a ser difícil (pero) hay que tomarla, con un sentido de prudencia, de estabilidad, pero definitivamente entendiendo que estamos frente a una crisis que no depende de Chile”.