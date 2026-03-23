Mario Desbordes renuncia a Renovación Nacional tras diferencias con la directiva

El alcalde de la capital llevaba más de dos décadas de militancia en el partido.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, renunció a Renovación Nacional, la colectividad en la que milita desde el 2000.

De acuerdo con lo reportado por radio Biobío, la decisión fue tomada por el jefe comunal por diferencias con la directiva de RN, que tiene hoy como timonel al exsenador Rodrigo Galilea y como senadora a Andrea Balladares.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, Galilea llevó a Desbordes al tribunal supremo de RN luego de que éste apoyara a Álvaro Carter, quien buscaba un escaño en la Cámara de Diputados en un pacto distinto al de Chile Vamos. “Son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido”, dice la denuncia de Galilea.

Su renuncia, además, se da a solo días de las elecciones internas de Renovación Nacional que para esta oportunidad contaba con una lista única encabezada por Balladares.

Entre las opciones que evalúa Desbordes ahora que se desligó de RN está la de avanzar en un proyecto político propio o continuar como independiente, lo que le daría mayor libertad de acción.

La trayectoria de Desbordes en RN

Al menos desde inicios de este milenio, Desbordes milita en “el partido de Sebastián Piñera”, como la propia colectividad se denomina en su sitio web.

Según recoge Ex-Ante en un artículo de 2021, en un principio fue invitado a militar en la UDI, pero finalmente se decantó por Renovación Nacional por su admiración por Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores del partido.

En la colectividad, el excarabinero fungió como presidente local en Buin en sus inicios. Fue jefe de avanzada de Sebastián Piñera en la campaña que lo llevó por primera vez a La Moneda en 2010 y posteriormente fue designado como subsecretario de Investigaciones hasta la disolución del cargo.

Entre 2010 y 2018 se desempeñó como secretario general, en momentos en que el partido lo presidían Carlos Larraín y con posterioridad Cristián Monckeberg.

En 2018, asumió como presidente de RN, cargo que tuvo que dejar en 2020- al igual que su rol como diputado- tras ser designado como ministro de Defensa. En 2021, fue el candidato presidencial del partido, pero quedó en el camino alcanzar el último lugar en las primarias de Chile Vamos.