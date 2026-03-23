Encuesta Cadem: la baja en la aprobación de Kast y la opción sobre qué hacer con el MEPCO

El estudio semanal dio cuenta del impacto que tendría el aumento de las bencinas sin el MEPCO y cómo en su primera semana el respaldo al mandatario tuvo una baja.

La encuesta Cadem no solo abordó la aprobación y desaprobación al nuevo presidente José Antonio Kast, sino que también sobre el debate respecto al futuro del MEPCO, luego de que el Gobierno asegurara que no cuenta con recursos para seguir financiándolo.

Sobre lo primero, el mandatario registró una baja de seis puntos en su respaldo, llegando a un 51%. Misma cifra, pero al alza obtuvo entre quienes reprueban su gestión, aumentando de un 36% a un 42%.

Con respecto al futuro del MEPCO, Cadem presentó opciones respecto a qué debería hacer el Ejecutivo al respecto y un 48% cree que debería endeudarse para subsidiarlo aunque eso signifique aumentar el déficit fiscal. Un 30% cree que debería eliminarlo, provocando el aumento de $300 en los precios de los combustibles.

En el caso que esto último ocurra, un 83% cree que el impacto personal será “mucho o bastante”. En ese sentido, un 60% aseguró que “tendría dificultades económicas severas” y “gastaría menos en otras cosas para poder pagar el alza de las bencinas”.

Por otro lado, un 53% apuntó a que “se vería obligado a dejar de andar en auto y andar en transporte público” y un 50% dejaría de comprar kerosene.