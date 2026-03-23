A horas de anunciar nuevas medidas para el MEPCO: el cambio que se estableció para calcular el precio de los combustibles

De acuerdo con el documento, firmado por el ministro Jorge Quiroz, se determinó que el cálculo se realizará considerando un período de cuatro semanas.

El Ministerio de Hacienda publicó este lunes un decreto que establece el número de semanas que se utilizarán para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles en el marco del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

De acuerdo con el documento, firmado por el ministro Jorge Quiroz, se determinó que el cálculo se realizará considerando un período de cuatro semanas. Actualmente el sistema se revisaba cada 21 días.

La medida aplica específicamente a la gasolina automotriz, el diésel vehicular y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, y regirá para los precios que se establezcan a partir del jueves 26 de marzo de 2026.

Según se detalla en el decreto, esta definición responde a la necesidad de cumplir con lo establecido en la ley Nº 20.765 y su reglamento, que regula el funcionamiento del MEPCO, mecanismo diseñado para amortiguar las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles.

¿Cómo puede afectar los precios?

En la práctica, el número de semanas considerado en el cálculo influye en la forma en que se traspasan las variaciones externas a los precios internos, pudiendo suavizar o acelerar los ajustes para los consumidores.

El especialista en temas regulatorios, Rodrigo Castillo explicó a EL DÍNAMO que, en lo práctico, esto respondería a las intenciones del Gobierno de compensar con menos recursos el MEPCO. “Calcularlo a cuatro semana lo que genera un efecto que diluye, de algún modo, la cantidad de plata que hay que compensar”, indicó.

La semana pasada, el ministro Quiroz declaró que no pretenden seguir gastando del orden de US$200 millones a la semana que cuesta el sistema de estabilización.

“Lo que cambia es el horizonte en que se analiza. Ahora se van a ocupar cuatro semanas. ¿Cuál es el efecto? Que por ejemplo ahora la mayor alza se produjo en las últimas dos semanas. Si tú tomaras solo las últimas dos semanas, tendrías que compensar mucho más”, detalló Castillo.

El experto agregó que “ahora va a haber que ver el efecto en el fondo de cuánto de eso se afecta al precio final”.