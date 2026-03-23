Trinidad Steinert y salida de ex encargada de Inteligencia de la PDI: “Yo no tengo rencillas con nadie”

Steinert reiteró que “ella (Consuelo Peña) llevaba más de 30 años de servicio y por lo tanto se le solicita el retiro por la institución”.

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, se refirió a la polémica salida de Consuelo Peña como subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), descartando roces con la ahora ex funcionaria policial.

Luego de comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Steinert aseveró que la desvinculación de Peña se da por “una decisión de carácter institucional” y dejó en claro que no hubo otras consideraciones para su despido.

“Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy”, puntualizó Steinert.

La desvinculación de Consuelo Peña fue informada este domingo, apuntando a su paso a retiro por sus más de 30 años de servicio. Esto, a pesar que se conoció un documento firmado por Steinert a menos de 48 horas de asumir como ministra, donde pedía información detallada sobre los miembros de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá que investigación el Caso Clan Chen.

Tras esto, se conoció la salida de la alta funcionaria de la PDI, lo que se vio acrecentada por las versiones que daban cuenta de diferencias entre ambas cuando Trinidad Steinert era fiscal regional de Tarapacá.

Sin embargo, Steinert reiteró que “ella (Consuelo Peña) llevaba más de 30 años de servicio y por lo tanto se le solicita el retiro por la institución”.