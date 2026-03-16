Kast supervisa obras en frontera norte y promete “cerrar la ventana” a la inmigración ilegal

El Presidente recorrió la frontera norte en Chacalluta, donde el Ejército construye zanjas y barreras físicas para frenar el ingreso irregular de personas y el crimen organizado, en el marco de un plan integral de seguridad y control territorial en la macrozona norte.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast llegó este lunes a la frontera norte en la Región de Arica y Parinacota para liderar un Comité de Seguridad, instancia destinada a coordinar medidas y reforzar la estrategia del gobierno frente a los desafíos de seguridad en la zona norte del país.

Durante la jornada, el Mandatario inspeccionó en terreno el Punto de Observación Fronteriza Beta del Complejo Chacalluta, donde el Ejército realiza trabajos de remoción de tierras y construcción de barreras físicas en sectores críticos de la frontera norte.

Estas obras forman parte de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo tras el cambio de mando, orientadas a fortalecer la vigilancia fronteriza y recuperar el control territorial.

En su visita, Kast estuvo acompañado por los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y de Obras Públicas, Martín Arrau, además de autoridades regionales y mandos militares.

Las labores incluyen la construcción de zanjas de aproximadamente tres metros de ancho, instalación de obstáculos y sistemas de vigilancia, con el despliegue de 100 efectivos del Batallón de Ingenieros y cerca de 20 vehículos y maquinaria pesada, entre ellos excavadoras, buldóceres y camiones de transporte.

“Queremos usar estas retroexcavadoras para construir un Chile soberano”

El Presidente Kast destacó la relevancia del despliegue militar y el trabajo de las Fuerzas Armadas. “Para Chile entero, este es un hito. Estar aquí en el complejo fronterizo de Chacalluta, frente al hito número once, viendo cómo nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ejército trabajan por Chile, nos llena de orgullo”, afirmó.

El Mandatario explicó que las obras buscan cerrar las ventanas que durante años permitieron el ingreso irregular al país. “Ese Chile soberano ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Hoy estamos cerrando esa ventana que durante años permitió el ingreso irregular al país”, sostuvo.

Asimismo, Kast enfatizó que las barreras físicas forman parte de un sistema integral de control fronterizo, que combina puestos de observación, vigilancia tecnológica y presencia permanente del Estado. “Esto no es solo una zanja. Es parte de un sistema que incluye puestos de observación, vigilancia tecnológica y la presencia permanente de nuestras instituciones. Las barreras físicas por sí solas no bastan; requieren el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, las policías y las autoridades del Estado”, indicó.

El Presidente también valoró la rapidez con que el Ejército respondió al decreto firmado al inicio de su gobierno, destacando que en solo cuatro días se desplegaron medios y personal en la zona norte. “Le agradezco al comandante en jefe del Ejército y a todos nuestros militares por la prontitud con que respondieron. Eso demuestra la capacidad y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Finalmente, Kast hizo un llamado a respaldar a las instituciones encargadas de la seguridad del país. “Cada vez que usted vea a un carabinero, a un policía o a un miembro de las Fuerzas Armadas, dele las gracias. Ellos están defendiendo a Chile, a nuestras familias y a nuestra soberanía. Vamos a resguardar Chile, vamos a recuperar Chile y vamos a volver a vivir en paz”.

Las obras que se desarrollan en Chacalluta forman parte de un plan gradual de fortalecimiento del control fronterizo, que se extenderá a otras zonas de la macrozona norte, incluyendo las regiones de Tarapacá y Antofagasta.