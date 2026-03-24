Carolina Tohá arremete contra el gobierno de Kast: “Si antes no había emergencia, la crearon”

La militante del PPD expresó su preocupación por lo que calificó como una serie de medidas polémicas implementadas en apenas “tres días” por el Gobierno.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ex precandidata presidencial y ex ministra del Interior, Carolina Tohá, reapareció públicamente para cuestionar varias decisiones recientes de la administración de José Antonio Kast.

La militante del PPD expresó su preocupación por lo que calificó como una serie de medidas polémicas implementadas en apenas “tres días” por el Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, Tohá criticó la decisión presidencial de no intervenir en los precios del petróleo, señalando que esto permitió “la mayor alza en 40 años”.

Asimismo, cuestionó la determinación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, de llamar a retiro a la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, calificándola como “una de las funcionarias policiales más destacadas del país”.

Tohá también criticó el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, advirtiendo que con ello se “renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”.

En su intervención, la exministra apuntó a la situación financiera del Estado: “Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas”.

Finalmente, Tohá enfatizó: “Si antes no había emergencia, la crearon”, marcando así su posición sobre las decisiones de la administración Kast.

” En 3 días:

Decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años.

Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país.

Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas.

Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas.

Si antes no había emergencia, la crearon”, expuso la ex candidata.

Esta aparición de Carolina Tohá es la primera desde la asunción del nuevo Gobierno el pasado 11 de marzo y refleja la postura crítica de la oposición frente a los primeros días de gestión presidencial.