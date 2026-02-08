Tohá exige regularización de 180 mil inmigrantes irregulares empadronados para evitar que sean “entregados en bandeja” a Kast

La exministra sostuvo que el gobierno actual tiene “el deber” de regularizar a estas personas antes de la asunción de Kast el 11 de marzo, porque de lo contrario estaría entregándolas “en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.

La exministra del Interior Carolina Tohá llamó al gobierno de Gabriel Boric a que regularice antes del 11 de marzo a las más de 180 mil personas inmigrantes irregulares.

En entrevista con el senador Felipe Kast, la ex ministra del Interior sostuvo que el Ejecutivo debe impulsar un proceso de regularización a quienes se sometieron al proceso de reconocimiento biométrico advirtiendo que de lo contrario los inmigrantes irregulares serían “los primeros expulsados” por el gobierno entrante de José Antonio Kast.

La dirigente del PPD, en esa línea, criticó duramente la promesa del presidente electo de expulsar a más de 300 mil inmigrantes irregulares y alertó sobre el riesgo que enfrentan quienes confiaron en el Estado al registrarse biométricamente durante 2023.

“Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180 mil personas lo hicieron”, explicó Tohá, quien agregó que estas personas hoy tienen su dirección, número de documento y datos completos en manos del Estado.

“Si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí“, advirtió.

La exministra sostuvo que el gobierno actual tiene “el deber” de regularizar a estas personas antes de la asunción de Kast el 11 de marzo, porque de lo contrario estaría entregándolas “en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.

Tohá argumentó que un enfoque de expulsión masiva terminaría afectando a inocentes, mientras que “los gallos malos no los pillan nunca, son expertos, se esconden o tienen un documento falso”.

“Ningún malo se fue a empadronar. A lo mejor se fue alguno a empadronar, puede ser. Si comete un delito, lo meteremos preso”, enfatizó.

En ese sentido, la ex abanderada presidencial afirmó que el gobierno de Boric puede emitir un decreto para regularizar a estas 180 mil personas. “Es algo que les debemos, porque ellos de buena fe se acercaron al Estado de Chile y lo mínimo que les debemos es reconocerles ese gesto que tuvieron”.

La otrora precandidata presidencial también expresó su rechazo a las imágenes de redadas del ICE en Estados Unidos bajo la administración Trump, alertando sobre la “polarización”, “violencia” y “deshumanización” que produce este tipo de políticas.

“Yo no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos así, no nos volvamos eso”, concluyó Tohá.