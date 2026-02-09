Gobierno responde a Tohá y descarta regularizar inmigrantes empadronados: decisión quedará en manos de Kast

Desde el Gobierno sostuvieron que “no hay un plan de aquí al 11 de marzo”, mientras que desde la administración de Kast reprocharon el llamado de Tohá, señalando que “sería de muy mal gusto”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al emplazamiento que realizó la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, quien el domingo llamó al Ejecutivo a regularizar a las más de 180 mil personas irregulares que han sido empadronadas en el actual mandato. Lo anterior, para evitar que el gobierno entrante “expulse a los inocentes”.

En el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli), la ex secretaria de Estado abordó las propuestas de José Antonio Kast en materia de inmigración irregular y el debate sobre el empadronamiento.

En este sentido, Tohá expuso que “creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.

Bajo este contexto, la ministra Camila Vallejo descartó esta opción, señalando que no está previsto un proceso de este tipo antes del cambio de mando, el cual se llevará a cabo el 11 de marzo.

Gobierno descarta regularizar inmigrantes empadronados tras emplazamiento de Tohá

“No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas, son procesos largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y conversado, en este caso con la próxima administración”, aseveró.

Siguiendo en esa línea, la ministra de la Segegob hizo hincapié en que “cuando hablamos de procesos de regularización que abarcan meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar en este caso a dos administraciones. Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre”.

No obstante, Vallejo destacó que el proceso previo de empadronamiento aportará con información a la próxima administración, “para que tomen decisiones respecto a si avanzar completamente en una regularización, o parcialmente, con ciertas prioridades o no.

De esta forma, aseguró que “ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa”.

Por su parte, desde el futuro gobierno de Kast también se refirieron al emplazamiento de Tohá. En este sentido, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuestionó: “Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar a la próxima administración”.

“De más está decir que sería de muy mal gusto a un mes del término de gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”, cerró.