“¿Chile quedará en ridículo si después Bachelet gana?”: Secom sufre nueva filtración de minuta para enfrentar críticas a La Moneda

El Segundo Piso de La Moneda vive horas poca felices con la filtración de las últimas minutas para hacer frente a las críticas de la prensa y la oposición.

AGENCIA UNO

No son horas felices la que vive la Secretaría de Comunicaciones (Secom), luego que en menos de 24 horas se filtraran las minutas de Gobierno para enfrentar las críticas por el alza de los combustibles y la negativa a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

El documento que explicaba como hacer frente a los cuestionamientos por el “bencinazo”, anunciado por el ministro Jorge Quiroz, fue dado a conocer por el diputado Jaime Araya (IND-PPD) e instaba a no improvisar cifras o culpar individualmente a figuras del gobierno anterior.

Junto con ello, llamaba a finalizar las vocerías con un “cierre épico”: “Ni una guerra lejana ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale adelante”.

Ante esto, la vocera Mara Sedini aseveró que “el comunicado que se vio en los medios es información pública de un comunicado que hacen las bajadas que son los datos correspondientes a la cifra del estado fiscal de nuestro país, a los efectos que tiene la guerra en el alza del petróleo y también tenía datos de las iniciativas que tomamos en el Plan Chile sale adelante“.

“Muchas veces nosotros sabemos que los comunicados y distintas minutas se filtran pero no hay nada en ese comunicado que sea información que no sea correcta, conocida y parte de las medidas que nosotros íbamos a tomar y los datos que tenemos sobre el alza de los combustibles”, agregó.

Nueva minuta filtrada: cómo enfrentar un eventual triunfo de Bachelet en la ONU

Pero esto no fue el único dolor de cabeza del Segundo Piso, ya que posteriormente salió a la luz una nueva minuta, esta vez para enfrentar el retiro del apoyo a Michelle Bachelet a la ONU y un eventual triunfo de la ex mandataria.

El informe, viralizado por The Clinic, consigna entre otras temáticas cómo enfrentar una serie de preguntas, como por ejemplo “¿están abandonando a Bachelet por razones ideológicas? ¿El gobierno de Kast simplemente no quiere apoyar a una figura de izquierda?”.

Frente a esto, la respuesta debe ser: “La decisión es estrictamente diplomática y basada en viabilidad. El propio comunicado reconoce la trayectoria de la ex presidenta Bachelet y establece que, si ella decide continuar, Chile no apoyará a ningún otro candidato. Eso es una señal clara de respeto personal e institucional”.

“¿Tiene esto algo que ver con la relación del gobierno con Donald Trump o Estados Unidos?” es otra de las interrogantes que contiene la minuta de Secom, frente a lo cual hay que indicar que “esta decisión responde exclusivamente a la evaluación del escenario en el proceso de selección del Secretario General de Naciones Unidas. Los factores determinantes son la dispersión de candidaturas latinoamericanas y la distribución de apoyos entre los miembros con peso decisivo en el proceso. No hay ningún condicionamiento externo de ningún país”.

En caso de que Michelle Bachelet se convierta en nueva secretaria general de ONU, “¿Chile quedaría en ridículo?”, ante lo cual desde La Moneda instan a precisar que “la política exterior se toma con base en los mejores análisis disponibles en el momento de decidir. Si la ex presidenta logra construir los apoyos necesarios, Chile tendrá una relación institucional respetuosa con quien ocupe ese cargo. Nuestro compromiso con Naciones Unidas no depende de quién lidere la organización”.