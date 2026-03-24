Presidente Kast explica razones para quitar apoyo a Bachelet en ONU y llama a oposición a “no caer en chantajes”

El jefe de Estado cuestionó que Gabriel Boric no interiorizar el apoyo a Bachelet a los candidatos presidenciales antes de su lanzamiento junto a Brasil y México.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast dio a conocer sus razones para quitar el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, la cual es respaldada por Brasil y México.

Desde el canal de Chacao, el mandatario indicó que “en lo personal pude conversar con la ex presidenta Bachelet el día viernes, donde le anticipé cuál iba a ser nuestra decisión y es una convicción de que fruto de la dispersión de las candidaturas de personas del continente, iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU”.

“Frente a esa casi realidad de una competencia que se iba a desarrollar durante meses y que iba a tener un costo importante también para nuestra nación y viendo la situación actual, es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación”, declaró el presidente Kast.

Kast aseveró que “yo había señalado que iba a manifestar mi opinión después del 11 de marzo, también se lo dije a la presidenta, que yo tenía que definir cuál iba a ser la postura de Chile, y frente a la situación actual donde habían embajadas que ya estaban trabajando en esa candidatura, que se estaban desplegando embajadores, que se estaban incurriendo en gastos para esa candidatura, y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea, y también se lo comuniqué en su momento al presidente Boric”.

El jefe de Estado además dejó ver su molestia con la postura de la administración anterior de impulsar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU sin consultarlo durante las elecciones presidenciales.

“Me habría gustado mucho que el presidente Gabriel Boric hubiese sociabilizado con quienes éramos candidatos presidenciales, porque alguno de los candidatos que estábamos en la papeleta iba a tener la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación”, apuntó.

El llamado de Kast a la oposición tras rechazo de candidatura de Bachelet

El presidente José Antonio Kast también tuvo palabras para la oposición tras rechazar la candidatura de Bachelet y los instó a apoyar la agenda legislativa del Gobierno.

“Hoy día hay proyectos que son muy necesarios, que requieren una urgencia distinta quizás a otras porque nos hemos enfrentado a esta situación del combustible, y lo que le estamos planteando ahora en concreto son medidas paliativas para el alza de los combustibles, y estoy seguro de que en eso vamos a tener el apoyo de ellos. En otros temas, como el tema de seguridad, espero que también pongan a Chile primero”, puntualizó.

Ante esto, Kast recalcó que “lo que no podemos hacer, es estar sujetos a una especie de chantaje, de que si uno no hace esto, el resultado va a ser este otro. Yo les pido responsabilidad, seriedad y poner a las personas en el primer lugar”.