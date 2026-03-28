Canciller Pérez Mackenna recibe invitación de Milei para que presidente Kast visite Argentina

El ministro de Relaciones Exteriores se reunió con su par trasandino, Pablo Quirno.

Cristián Meza

El canciller Francisco Pérez Mackenna recibió a su par de Argentina, Pablo Quirno, donde coincidieron en la importancia de proyectar una mayor integración, orientada al crecimiento de ambos países.

“Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, destacó el canciller Pérez Mackenna.

En la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina entregó una invitación del presidente Javier Milei al presidente José Antonio Kast para que realice una visita oficial a su país.

“Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó el secretario de Estado.

