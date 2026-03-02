VIDEO – “Manga de ladrones, asesinos” y otras frases con las que Milei dejó en el suelo a la oposición en su discurso anual

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un polémico discurso en la inauguración anual de las Sesiones Ordinarias del Congreso con el que se peleó con toda la oposición -aunque gran parte de ella se ausentó- lanzando polémicas frases, mientras que sus seguidores no dejaban de aplaudirlo y vitorearlo.

Por ejemplo, al momento de recalcar lo logrado con la Reforma Laboral, se dirigió a los kirchneristas, quienes guardaban silencio. “Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes“, les dijo, para luego agregar que “no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”.

Pero no fue el único ataque de Milei al peronismo. En su alocución indicó que “la justicia social es un robo” porque “implica un trato desigual ante la ley”, rematando con que “está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa“.

El mandatario no soltó a Cristina Fernández en varios pasajes, como el antes mencionado. En uno de ellos afirmó que ella “va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia“.

“Kukas, les voy a avisar algo, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, aseveró.

Mientras Javier Milei destacaba en su discurso las reformas en Educación que estaban implementando, notó que había movimiento en las gradas de la oposición. Entre ellos se encontraba el diputado Juan Grabois, quien ya había llamado la atención del jefe de Estado por un mensaje que llevaba en alusión al caso $LIBRA. “Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”, lanzó.

“Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas. Dale. Donde la corrupta además firmó un Memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros“, dijo, enérgico.