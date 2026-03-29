Gobierno defiende alza de combustibles como “necesaria, pero impopular” y aborda eventual paro de camioneros

“Lo que ellos dicen es ‘nosotros no queremos ir a paro'”, dijo sobre los camioneros.

El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), defendió el alza del precio de los combustibles que comenzó a regir el pasado jueves y que ha impactado la popularidad del presidente José Antonio Kast.

“Esto se evaluó mucho. La razón es bien técnica. Nosotros nos hicimos el convencimiento de que si íbamos con un proyecto de ley al Congreso, para haberlo hecho más gradual, que es algo que todos hoy día dicen, eso requería ley, y el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) no nos autoriza a cambiar esos parámetros”, explicó en conversación con Estado Nacional de TVN.

En ese sentido, argumentó que “era muy poco probable que la mayoría del Congreso estuviera disponible para acompañar al Ejecutivo en una medida que es impopular; necesaria pero impopular, y por lo tanto, optamos por esa forma”.

Eventual paro de camioneros

Por otra parte, el secretario de Estado abordó la reunión que sostendrán el lunes los gremios de camioneros y en la que uno de los escenarios a analizar es una paralización de sus labores. Hasta ahora, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones ha solicitado al Ejecutivo que evalúen otorgar un subsidio a los transportistas de carga que facturan menos de $7 millones mensuales.

Junto con confirmar que se reunirá esta semana con los camioneros, García Ruminot aseguró: “Nosotros estamos llanos a escuchar”.

“Me lo han descartado (un paro). Más que descartarlo, lo que ellos dicen es ‘nosotros no queremos ir a paro'”, dijo.

Por otra parte, el titular de la Segpres anunció cambios “respecto del estado de excepción constitucional de emergencia”, que rige en la Macrozona Sur, aunque evitó ahondar de qué tipo.