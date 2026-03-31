La Moneda y Republicanos buscan absorber el impacto del “fuego amigo” que llega desde RN

En el Ejecutivo existe preocupación por las críticas que han surgido respecto a la gestión en estas primeras semanas. Más aún cuando se trata de partidos afines al Gobierno.

En febrero, mientras se realizaban las primeras reuniones bilaterales entre el gobierno saliente y la actual administración de José Antonio Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se desplegó con sus pares del Senado para tantear la posibilidad de que Manuel José Ossandón se mantuviera un año más al mando de la testera de la Cámara Alta.

Las gestiones, que incluyeron al ministro del Interior, Claudio Alvarado, no prosperaron y Chile Vamos hizo valer su mayoría en el Senado imponiendo a la carta de la coalición, la senadora por Antofagasta y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez.

Hoy con Núñez ya afianzada en la presidencia del Senado, los republicanos lamentan no haber impuesto la visión del mandatario. ¿La razón? La senadora RN se ha convertido en una de las principales críticas del manejo del Gobierno en varias materias. La última de ellas es la cuestionada salida de Priscilla Carrasco del Sernameg, quien fue removida por la ministra de la Mujer, Judith Marín, pese a padecer un cáncer.

“Hay límites en la política y en la vida. Da igual cómo hayan actuado ellos en su gobierno (o) cómo la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión”, afirmó Núñez.

Pocos días antes, la senadora había cuestionado al Ejecutivo por el manejo comunicacional del alza de las bencinas. “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, difícilmente va a poder enmendarlo”, lanzó.

En todo caso, las críticas a la administración Kast no se han limitado sólo a Núñez. Las ex ministras Karla Rubilar e Isabel Plá, la senadora María José Gatica (RN) y hasta la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se sumaron al coro de críticas por la remoción de la funcionaria.

En el Gobierno y en el Partido Republicano ven de cerca la situación. Por el momento, el plan es no escalar a una confrontación pública con la coalición aliada y apostar por mejorar los canales de comunicación entre los partidos y el Ejecutivo.

Eso sí, fuentes de la bancada del Partido Republicano aseguran que el Gobierno sí ha sido abierto al diálogo y que las críticas deberían ser planteadas en privado al mandatario o su equipo. En ese sentido, apuntan a que RN tiene al ministro de la Segpres, José García Ruminott, que es precisamente el puente entre el Congreso y el Gobierno.

En Chile Vamos, en cambio, desdramatizan las críticas y afirman que ser “leales al Ejecutivo” no es lo mismo que ser “serviles”.

“Ser parte de un proyecto político implica convicción, compromiso y lealtad con sus principios, pero también exige criterio, reflexión y la capacidad de decir las cosas cuando corresponde. Apoyar no es aplaudir todo sin cuestionamientos. La verdadera lealtad se demuestra cuando se contribuye a mejorar, cuando se advierte a tiempo y cuando se antepone el interés del país por sobre cualquier cálculo o comodidad”, dice el diputado Jorge Guzmán, Evópoli e integrante de la bancada RN.

En La Moneda, en tanto, se acusó el impacto que han tenido los cuestionamientos desde el mismo oficialismo. En una minuta difundida por Ex-Ante se da cuenta de que en la administración de Kast existe preocupación sobre cómo enfrentar el fuego aliado.

“El Gobierno opta por la prudencia, pero enfrenta una presión creciente por parte de su propio sector para ampliar las ayudas. El problema es que el contexto internacional de incertidumbre y el delicado momento de las finanzas públicas obliga a ser muy responsables”, dice el documento elaborado por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM).

Por lo pronto, la presidenta de RN, Andrea Balladares, logró frenar la arremetida de la bancada de diputados del partido y cambió la estrategia legislativa en vistas a no seguir complicando al Gobierno.

La idea de la también senadora es concretar una reunión entre Kast y el comité de senadores de RN, donde participa Núñez, con el fin de limar asperezas y delinear una hoja política clara que permita alinear a su partido.