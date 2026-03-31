Timonel (s) DC aborda deudas del partido y llama a listas internas a “no utilizar temas financieros para fines electorales”

El presidente interino de la colectividad detalló los pasos que seguirán ante las órdenes de embargo a dos de sus sedes y los sueldos impagos que arrastran.

El presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), Óscar Ramírez, se refirió a la compleja situación financiera que enfrenta el partido.

Según documentos a los que tuvo acceso EL DÍNAMO, al menos dos sedes de la DC, en Ñuñoa y La Pintana, cuentan con órdenes de embargo por contribuciones impagas, hay atrasos en el pago de remuneraciones y cotizaciones, y el Servicio Electoral les ordenó pagar una multa tras detectar deficiencias en la rendición de los fondos destinados a la participación política de la mujer. A ello se suma que el organismo electoral aún no ha aprobado el balance fiscal del partido.

En conversación con La Tercera, Ramírez sostuvo que los problemas financieros se arrastran desde que Fuad Chahin dirigía el partido y que al término de su período como subrogante -en abril- entregarán cuentas en mejor estado que las que recibieron.

“Las observaciones en el Servel se están corrigiendo y esperamos prontamente tener resuelto eso”, aclaró. Respecto de los sueldos atrasados informó que sostuvieron una reunión con el sindicato y que en esa instancia transmitieron que “sus remuneraciones van a ser prioridad cuando llegue plata al partido. Esperamos que el Servel, una vez aprobado el balance, pueda transferir los recursos”.

Por otra parte, aclaró cómo resolverán las órdenes de embargo: “Estamos lejos del remate. Vamos a suscribir, teniendo dinero, un convenio con la Tesorería para poder regularizar esta situación”.

También instó a las listas internas que se disputan el mando del próximo periodo a “no utilizar temas financieros y de remuneraciones de trabajadores para fines electorales”.