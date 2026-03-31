Qué dice el informe que provocó la salida de Priscilla Carrasco del SernamEG

El informe interno detalla que se encontraron “deficiencias reiteradas en el servicio”. El presidente Kast abordó esta situación y explicó los motivos de la salida de Carrasco.

La solicitud de renuncia no voluntaria de Priscilla Carrasco como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), quien está en tratamiento contra el cáncer de mama, desató críticas transversales hacia el Ministerio de la Mujer, que lidera Judith Marín.

La solicitud la realizó precisamente la ministra de la cartera, quien ha sido apuntada tanto del oficialismo como de la oposición por “falta de empatía”, considerando el complejo momento de salud que enfrenta Carrasco. En lugar de ella, el sociólogo Felipe Díaz asumirá como director subrogante del servicio.

Esta determinación se habría originado a raíz de una auditoría que instruyó el Ejecutivo a todos los ministerios y servicios. En este marco, el informe habría arrojado que la administración de Priscilla Carrasco habría tenido “deficiencias”.

El informe que provocó la salida de Priscilla Carrasco de SernamEG

Según el documento, se identificaron “deficiencias reiteradas en la entrega, calidad y consistencia de la información proporcionada” en SernamEG, según consigna Emol.

Aquella situación dejarían en evidencia “debilidades graves en la gestión institucional, con impacto directo en la toma de decisiones, el control interno y la coordinación sectorial a nivel nacional, afectando el ejercicio de las atribuciones de supervigilancia que corresponden a este Ministerio (de la Mujer)”.

Siguiendo en esa línea, el informe expone que se constataron diferentes “situaciones de riesgo”, como la “entrega de información insuficiente y extemporánea”. A eso se añade la “falta de veracidad, integridad y trazabilidad”, en que se constató que “la información presenta inconsistencias, omisiones y una tendencia a remitir antecedentes parciales o sesgados, vulnerando el principio de probidad consagrado en el artículo 52 de la Ley N°18.575 y el artículo 62 del DFL N°29/2004”.

También se mencionan “comunicaciones imprecisas”, “concentración de gestión y restricción de información” y “desalineación institucional a nivel nacional”, lo cual se suma a la situación financiera compleja de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) que implica “riesgo sistémico”.

El informe cierra exponiendo que “las situaciones descritas configuran fundamento suficiente de pérdida de confianza y ruptura del vínculo de servicio que exige el cargo, de conformidad con la jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes CGR N°36.289/2015 y N°73.526/2013. Se recomienda proceder con urgencia, atendido el riesgo institucional descrito”.

Kast explicó la remoción de la directora de SernamEG

El presidente José Antonio Kast se refirió a esta situación en una entrevista a la ARCHI, donde explicó que la enfermedad de Priscilla Carrasco “es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno, que vela por el bien de todos los chilenos”.

En este sentido, afirmó que “nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas”.

Respecto a la salida de Carrasco, Kast justificó que “la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer”.

“Hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía, y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos sin desconocer que hay una situación humana, compleja y que tenemos que atender”, concluyó.