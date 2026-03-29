La Moneda defiende bajar impuesto corporativo ante déficit fiscal: “Es para que las empresas puedan producir más”

Esta postura no tuvo apoyo en Gael Yeomans (FA), que planteó que “el gran titular de Plan de Reconstrucción Nacional viene con un subtítulo, que es el más importante, que es la reducción de impuestos a las grandes empresas”.

José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia, salió al paso de las críticas surgidas por el anuncio del Gobierno de reducir el impuesto a las empresas de 27 a 23%, en medio del déficit fiscal.

En entrevista con Estado Nacional, el secretario de Estado planteó que “nosotros a fin de año probablemente vamos a mantener un déficit del orden de unos ocho mil millones de dólares, quizás. Porque claro, visto así, dicen: ustedes se volvieron locos, cómo van a bajar impuestos si por un lado tenemos déficit fiscal y, por otro lado, además, le estamos pidiendo a la población que haga frente al alza de los combustibles“.

“Lo que nosotros esperamos es que esta disminución, que es un punto por año, le estamos bajando el impuesto a las empresas para que puedan producir más, puedan tener más capital de trabajo, puedan atraer más capitales y eso, en lugar de crecer al 2% anual promedio como hemos estado creciendo estos últimos años, crecer al 4%”, aseveró García Ruminot.

Esta iniciativa fue respaldada por el diputado Agustín Romero (Republicanos), quien aseguró que “el Plan de Reconstrucción no es fundamental para el Gobierno, es fundamental para Chile, para entregar trabajo, para poder reconstruir las zonas que fueron afectadas por los incendios. Por lo tanto, yo espero que el escenario político, la gente, el Parlamento y la discusión se centre en eso: en lo que le haga bien al país”.

Esta postura no tuvo apoyo en Gael Yeomans (FA), que planteó que “el gran titular de Plan de Reconstrucción Nacional viene con un subtítulo, que es el más importante, que es la reducción de impuestos a las grandes empresas”.

“La verdad es que no sé cómo tienen cara para ir a presentar esa propuesta cuando a la vez les dijeron a todos los chilenos que se tenían que apretar el cinturón por la situación del alza del precio de las bencinas. Yo creo que tienen que desistir de esa medida. Lo que tenemos que hablar es cómo encontramos, incorporamos más recursos fiscales para así poder proteger a las familias chilenas”, sentenció.