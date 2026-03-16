“No puedes gastar más si no recortas”: Alessandri (UDI) y Ossandón (RN) fijan posturas por Ley de Reconstrucción que limitaría gratuidad

Las denominadas medidas “impopulares”, como las limitaciones a la gratuidad y la rebaja del impuesto corporativo, tensionaron a la oposición.

En Lirquén, la localidad más afectada por los incendios de la Región del Biobío, y flanqueado por cinco de sus ministros, el presidente José Antonio Kast anunció que enviará al Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa, según informó el propio gobierno, divide la reconstrucción en cinco ejes: físico, económico, institucional, fiscal, legal y seguridad pública. A su vez, el proyecto incluye 40 medidas que, de acuerdo con lo adelantado por el mandatario, pueden ser consideradas “impopulares”.

La restricción de la gratuidad de la educación a personas menores de 30 años, el freno de la extensión de este beneficio a nuevos deciles, el fortalecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado y la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, son algunos de los puntos más controversiales.

Oposición arremete contra medidas “impopulares” para reconstrucción

Miembros de la oposición, como los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Diego Ibáñez (FA), calificaron estos puntos como “un retroceso social” y un intento de “pasar gato por liebre”. El diputado Luis Cuello (PC) aseguró que lo relativo a la gratuidad se impugnará en el Tribunal Constitucional si es necesario.

Desde la bancada PPD-Independientes, en tanto, el diputado Héctor Ulloa (IND) instó a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje (IND) y Jorge Quiroz (IND), a detallar las limitaciones a la gratuidad y la rebaja de los impuestos en el Congreso.

El proyecto, por otra parte, incluye la eliminación transitoria del IVA a la vivienda durante 12 meses, la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para acelerar procesos, entre otras medidas.

Al cierre del comité político ampliado de hoy, timoneles de los partidos de oposición como Arturo Squella (Partido Republicano) y Guillermo Ramírez (UDI), defendieron la iniciativa argumentando a favor de poner en orden las arcas fiscales.

Por la cantidad de medidas que compromete el proyecto de ley, surgieron las comparaciones con la Ley Ómnibus, el ambicioso paquete de reformas que el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al parlamento local en sus primeros días en el poder.

Alessandri y Ossandón respaldan proyecto

En conversación con CNN Radio, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), reveló que el Ejecutivo ingresará esta semana el proyecto para que el próximo lunes se de cuenta de éste en sala y luego pase a la Comisión de Hacienda. “Nos gustaría que se convierta en ley en un periodo no mayor a dos meses”, dijo.

“No he visto la bajada para ver de qué porcentaje estamos hablando. Cuántas personas en Chile estudian en educación superior con más de 30 años, por qué razón (…) Una vez que sepamos el impacto, el porcentaje en cada región, vamos a poder dar una opinión. Pero que nadie crea que esto es magia, nunca puedes gastar más en reconstrucción si no recortas en otra parte“, sostuvo sobre una de las medidas “impopulares” del proyecto.

A su vez, la vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón (RN), dijo a EL DÍNAMO que “Chile necesita avanzar con sentido de urgencia en la reconstrucción del país. Esta propuesta del Ejecutivo plantea cinco ejes que abordan desafíos reales”.

“Como vicepresidenta de la Cámara, creo que nuestra responsabilidad es generar las condiciones para un debate serio que permita llegar a acuerdos, porque la reconstrucción nacional no puede transformarse en una discusión ideológica, sino en un esfuerzo transversal para devolver estabilidad, oportunidades y esperanza a los chilenos”, añadió.