Pablo Longueira: “Está lleno de derechistas que se creen valientes en redes, pero no los he visto en las poblaciones”

El otros ministro de Economía llamó a su sector a conformar una coalición para agrupar a todas las voces oficialistas y dejar de lado a los “vociferantes”.

Pablo Longueira sigue multiplicando sus apariciones en diversos medios, donde ha dejado en claro sus críticas al Gobierno de José Antonio Kast y especialmente a su propio sector, apuntando contra las nuevas generaciones de simpatizantes del oficialismo.

El histórico dirigente UDI conversó en el podcast del ex senador Felipe Kast, precisando que el presente de la derecha: “Hoy estamos llenos de derechistas que se creen valientes por lo que escriben en redes sociales, pero nunca los he visto pelear ideas en las poblaciones, en la dificultad, donde está el adversario”.

“Son muy valientes en las redes sociales y se sienten muy poderosos. Me preocupa porque hay un segmento en nuestra derecha con mucha tribuna, mucha descalificación y no conocen el país real”, agregó Longueira.

El otros ministro de Economía llamó a su sector a conformar una coalición para agrupar a todas las voces oficialistas y dejar de lado a los “vociferantes”.

“Tenemos que organizar esa coalición, porque de lo contrario crecen los vociferantes, esta derecha que hoy está exuberante, que cree que todos son de derecha, que no saben el país donde viven. Ese fue siempre nuestro problema histórico, porque hay que gente que vive en ese mundo social que cree que todo el país vive en ese mundo social y no conocen las poblaciones, los campamentos, el terreno. No saben medir si no han estado ahí, hay que conocer la pobreza, compartirla, vivirla. Y eso creo que la derecha en general está ausente”, argumentó Pablo Longueira.

Junto con ello, Longueira tomó distancia del relato que busca impulsar La Moneda, apuntando por ejemplo, contra el bencinazo.

“Yo jamás habría traspasado toda el alza de una sola vez. No vamos a decir que el país está quebrado, porque hay que tener cuidado con esos términos, pero estamos con un problema económico muy complejo, pero yo me hubiera parado frente a los chilenos y hubiera dicho ‘señores, no hay recursos, voy a endeudar el país y voy a aplanar por seis mese esta alza’”, puntualizó el histórico dirigente UDI.