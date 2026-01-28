Con la elección interna de fin de año en el horizonte: Longueira remueve las aguas en la UDI anunciando su regreso y convocando a un encuentro de militantes 

El histórico coronel anunció su regreso al partido asegurando que espera “reconstruir” a la UDI popular; llega justo en año de elección interna.

“A la UDI”. Ese fue el grito que más se repitió en la cena de desagravio que se convocó en honor a Pablo Longueira en diciembre pasado. Este miércoles, ese deseo de decenas de militantes se cumplió: el coronel del gremialismo anunció que vuelve a militar tras cinco años alejado del partido.

A través de un mensaje de WhatsApp compartido en varios chats, el fundador de la UDI —único de ese grupo que queda con vida— anunció que el pasado domingo se reinscribió ante el Servel para volver a ser militante.

La decisión, como lo adelantó EL DÍNAMO, ya había sido deslizada en la comida celebrada luego de que Longueira fuera absuelto de la investigación del caso SQM. Esa noche, que convocó más de mil militantes, el ex timonel gremialista aseguró que en enero daría a conocer “su último aporte” al país.

“Con profunda alegría les comunico antes que concluya el mes de enero, como les anticipé en esa masiva y maravillosa comida que ustedes le regalaron a mi familia que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante”, parte señalando el mensaje de Longueira.

Y acota: “En esta nueva etapa de la vida que siento que estoy comenzando a vivir, quiero volver a colaborar, con un granito de arena, a construir un país más justo”.

Respecto a las razones para retomar su rol activo en la militancia, el ex senador explica que “en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia”.

“Tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo y creo que así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad”, agrega.

En la misiva, además, Longueira manifestó su intención de aportar para volver a “reconstruir una UDI popular” y aprovechó de convocar un encuentro entre dirigentes del gremialismo que tendrá como tópico principal: Qué nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile.

La elección a fin de año a la que podría apuntar Longueira

La segunda consigna que más se repitió en la cena de honor a Longueira fue “presidente”. Y es que en el gremialismo existen abiertamente dos corrientes que si bien no han entrado en disputa, no convergen: la línea de los coroneles y la nueva generación que hoy comanda la directiva.

De hecho, Longueira se retiró del partido en 2021 cuando el ex presidente del gremialismo, Javier Macaya, bloqueó su opción de presentarse al consejo constitucional debido a su situación judicial. En aquella ocasión, Longueira había manifestado su deseo de competir en la elección interna.

Un escenario similar se da en esta ocasión. Si bien el ex timonel no ha mencionado su intención de competir por la mesa de la UDI —en Revista D aseguró que se iba a retirar de la política—, en los círculos del gremialismo especulaban con una eventual postulación de Longueira incluso antes de que anunciara su regreso al partido.

Según indica el calendario interno, a fines de 2026 deberían desarrollarse las elecciones del partido en que Guillermo Ramírez, también proveniente de la nueva generación UDI, buscaría la reelección.

Aunque voces cercanas a la directiva aseguran que no existe una pugna con Longueira y los otros coroneles “inactivos”, reconocen que existe una distancia en lo político. Incluso, advierten que la actual directiva es la mejor opción para acompañar el actual gobierno de José Antonio Kast.

En el gremialismo recuerdan que la salida de Kast de la UDI se dio precisamente por la resistencia de los coroneles a entregar las riendas del partido a las nuevas generaciones y que estas llegaron a controlar el partido en abierta disputa con los históricos líderes de la tienda.

En ese sentido, en la UDI interpretan la convocatoria de Longueira al encuentro como una forma de medir “su peso” en las bases del partidos, algo que ya había comprobado con la masiva cena a la que concurrieron militantes de base, parlamentarios, ex autoridades de gobierno y donde dio un discurso de camaradería Fernando Barros, nombrado por Kast como próximo ministro de Defensa.