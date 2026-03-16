Los objetivos de Pablo Longueira en su regreso a la política: ser alcalde de Conchalí y disputar la presidencia de la UDI

“Voy a ir de alcalde en tres años más”, aseguró Longueira, quien detalló los próximos pasos en su retorno a la esfera pública.

El exministro y exsenador Pablo Longueira (UDI) abordó su regreso a la esfera pública y su posible vuelta a la primera línea de la política, señalando que busca competir por la presidencia del partido y por ser alcalde de la comuna de Conchalí, Región Metropolitana (RM).

En conversación con Radio Pauta, el exparlamentario aseguró que tiene la intención de contribuir a ordenar a la derecha y construir una coalición más amplia. En este sentido, afirmó que está en sus planes competir por la presidencia de la UDI: “Es lo más probable. Sí, claro. Voy a evaluarlo, pero obviamente que no lo descarto para lo que quiero lograr“.

A lo que agregó: “Si lo tengo que hacer desde la presidencia de la UDI, obviamente que voy a postular, pero mis contribuciones van a otro sentido“.

En este marco, aseveró que si llegara a obtener el puesto, podría permanecer en un tiempo acotado en caso de que logre cumplir con sus objetivos, donde contempla una candidatura municipal en un futuro.

“Voy a ir de alcalde en tres años más”, afirmó Pablo Longueira, quien manifestó su deseo de “terminar mi vida pública donde yo partí: en Conchalí“.

Longueira ejerció como diputado en el ciclo legislativo de 2002-2006, representando al Distrito 17, el cual estaba integrado por dicha comuna, Renca y Huechuraba

Su alejamiento del partido y de la política en general se produjo en 2016, luego de que fuera vinculado al escándalo que desató el Caso SQM, donde se investigó financiamiento irregular.

Sin embargo, después de que fuera absuelto de la causa en 2025, el exsenador se reinscribió en la UDI, cuya noticia la dio a conocer a través de una carta que se compartió en diferentes grupos de sus amigos y militantes del partido.