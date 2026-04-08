A dos días de que venza plazo: solo dos ministros y cinco subsecretarios presentaron declaración de patrimonio

El ministro de Transportes, Louis de Grange, y la ministra de Educación, Marcela Pía Arzola, son los únicos secretarios de Estado del gobierno de Kast que han cumplido con la obligación legal. El resto tiene hasta este viernes.

A dos días de que se cumpla el plazo legal, solo dos ministros y cinco subsecretarios del gobierno de José Antonio Kast -que asumió el pasado 11 de marzo- han presentado su declaración de patrimonio.

Por parte de los secretarios de Estado, se trata del ministro de Transportes, Louis de Grange, y de la ministra de Educación, Marcela Pía Arzola.

De Grange declaró propiedades en Santiago y Marbella (Maitencillo), un BMW del año 2024 y varios depósitos a plazo en UF, además de un crédito hipotecario por $122 millones. En el caso de Arzola, reportó propiedades en Las Condes, Camino a Farellones y Punta Arenas. También informó un vehículo con patente de 2019, fondos mutuos administrados por LarrainVial y un crédito hipotecario por poco más de $360 millones.

Pese a que solo dos ministros han presentado su declaración, todo el equipo de secretarios y subsecretarios tiene plazo hasta este viernes para entregar sus reportes. Esto, debido a que la Ley de Probidad en la Función Pública establece normas que elevan los estándares de transparencia de las autoridades.

Los subsecretarios: acciones, ahorros y propiedades

En el caso de los subsecretarios, cinco autoridades han presentado su declaración tras asumir el cargo.

El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, informó un automóvil modelo X-Trail que aún está pagando y más de una decena de fondos mutuos.

También declaró la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Paula Estévez, quien reportó dos automóviles y participación en la empresa Consultorías e Inversiones Unamuno, además de una sociedad de inversiones.

Por su parte, el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, declaró propiedades en Vitacura y Chile Chico, junto con participación accionaria en Ripley y cuotas de fondos mutuos.

La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, reportó bienes raíces en Providencia y Pichilemu, además de depósitos a plazo. Finalmente, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, informó acciones en la sociedad Bettersport y en Cruzados, junto con APV y depósitos a plazo.

¿Por qué deben informar?

La normativa vigente establece que ministros y subsecretarios -entre otras autoridades-deben presentar su Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI), además de cumplir otras exigencias relacionadas con sus activos.

En caso de poseer acciones por sobre 25 mil UF, deben constituir un fideicomiso ciego. Esta obligación aplica al Presidente de la República, diputados, senadores, contralor, ministros y alcaldes. Asimismo, la ley contempla la eventual enajenación forzosa de ciertos bienes, previa evaluación.

¿Qué se debe declarar?

Las autoridades de alto rango están obligadas a declarar, en un plazo no superior a 30 días corridos desde que asumen el cargo, y también dentro de los 30 días posteriores a dejarlo.

Entre los bienes que deben informar se incluyen:

• Bienes inmuebles

• Vehículos

• Acciones

• Participación en sociedades

Si no cumplen con el plazo o entregan información incompleta, quedan sujetos a fiscalizaciones, multas y sanciones por parte de la Contraloría General de la República.