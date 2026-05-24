El diagnóstico de Elizalde: “Llama la atención el nivel de improvisación de Kast en seguridad”

Alvaro Elizalde sostuvo que “este cambio de gabinete es la expresión del fracaso en términos de recurrir a eslóganes sin contenido sustantivo para hacerse cargo de los desafíos que tenemos en el país”.

AGENCIA UNO

Alvaro Elizalde, ex ministro del Interior, lanzó duros dardos al Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad, luego del efímero paso de Trinidad Steinert por la cartera de Seguridad Pública.

En entrevista con Canal 13, Elizalde expresó que existe mucha improvisación en el Ministerio que ahora dirige el republicano Martín Arrau.

“A mí me llama la atención el nivel de improvisación del gobierno del presidente Kast en seguridad. Fue tres veces candidato presidencial, habló mucho de seguridad y, al momento de gobernar, no tenía ni siquiera un plan, una propuesta”, precisó el otrora secretario de Estado.

Alvaro Elizalde sostuvo que “este cambio de gabinete es la expresión del fracaso en términos de recurrir a eslóganes sin contenido sustantivo para hacerse cargo de los desafíos que tenemos en el país. Porque cuando se habla de metáforas, se utiliza un eufemismo para reconocer que en la campaña no se dijo la verdad”.

Esta postura fue compartida por el Frente Amplio, donde la diputada Tatiana Urrutia indicó que espera que “a partir de la Cuenta Pública el Gobierno deje atrás su etapa de campaña y comience su etapa de gestión en materia de seguridad, porque llevamos dos meses advirtiendo que las cosas no iban bien, pero el Gobierno prefirió hacer oídos sordos”.