Camila Flores saca la voz tras filtración de demanda de divorcio de Percy Marín

“Hago presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa”, precisó la senadora RN.

AGENCIA UNO

La senadora Camila Flores (RN) sacó la voz para referirse a la filtración de la demanda de divorcio presentada por su esposo, Percy Marín, indicando que buscarán dar con la fuente.

Esto, luego que en redes sociales se conociera gran parte de la acción judicial, dando cuenta de supuestos episodios de infidelidad por parte de la parlamentaria, quien además es indagada por fraude al fisco, y que Marín pediría una indemnización de 300 millones.

Frente a esto, Camila Flores puntualizó que “respecto de la demanda presentada por Percy Marín en mi contra, en mi calidad de ciudadana y no de senadora, informo que el Juzgado de Familia resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información”.

“Hago presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa”, precisó la Ver esta publicación en Instagram

Flores sostuvo que “reitero el llamado a actuar con responsabilidad y respeto al cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes”.