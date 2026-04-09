Camila Flores rompe el silencio por investigación por fraude al fisco: “No me voy a dejar amedrentar”

La senadora de RN abordó la investigación en el marco de la denominada “cuota Flores” y afirmó que es una acusación “sin sustento”.

La senadora Camila Flores (RN) abordó la investigación que está llevando a cabo la a Fiscalía Regional de Valparaíso en su contra por un eventual fraude al fisco.

Por medio de una declaración pública, la parlamentaria descartó irregularidades y apuntó a una eventual intencionalidad detrás del caso. “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”, expresó.

La legisladora sostuvo que aún no conoce los antecedentes que se manejan en la indagatoria, ya que la causa es reservada.

Qué dijo Camila Flores por investigación sobre presunto fraude al fisco

“Respecto a la investigación en curso, quiero señalar que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma. Sin perjuicio de ello, por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima”, enfatizó.

En esa línea, Camila Flores deslizó que podrían haber otras motivaciones detrás del caso: “Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida“.

Bajo este contexto, la congresista reiteró su disposición a colaborar con la justicia, señalando que entregará “todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”.

Lo anterior, debido a que en las últimas horas se dio a conocer que el Ministerio Público inició una investigación en contra de la senadora en el marco de la denominada “cuota Flores”, donde se acusa a la entonces diputada que se habría quedado con parte de las remuneraciones de sus asesores, los cuales eran pagado con asignaciones parlamentarias.