La presidenta de RN, Andrea Balladares, pidió a la Fiscalía actuar con rapidez en la investigación y aseguró que el partido respeta la presunción de inocencia.

AGENCIA UNO.

La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a la investigación del Ministerio Público contra la senadora Camila Flores por eventuales delitos financieros, entre ellos fraude al fisco.

Balladares afirmó que espera que las diligencias se desarrollen con celeridad, señalando que “en temas de recursos públicos tenemos que ser de lo más transparentes posible”.

La timonel de RN indicó además que la senadora Flores está disponible para colaborar con la investigación. “Hablamos con la senadora Flores ayer, quien está dispuesta a cooperar con la investigación, y creo que eso es lo primero”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido, porque muchas veces cuando los casos se demoran y no se esclarecen estos hechos, hace un daño muy tremendo a la democracia”, y añadió que “espero que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y que la senadora pueda estar disponible para contestar todo lo que se le requiera, para que se sepa la verdad”.

Caso Camila Flores tensiona a RN: “Cuando hay formalización, se suspenden derechos de militante”

Respecto a las eventuales medidas internas del partido, Balladares explicó que RN actúa cuando hay formalizaciones. “Siempre que uno de nuestros militantes ha estado formalizado por la justicia, se ha suspendido en sus derechos de militante”, indicó.

Sin embargo, aclaró que por ahora no corresponde una sanción, ya que “cuando hay investigaciones, obviamente tenemos que esperar qué es lo que arroja”.

Finalmente, enfatizó la postura del partido frente a estos casos. “Nosotros siempre creemos en el principio de la inocencia, pero cuando son formalizados o imputados, nosotros ya tomamos la decisión de suspenderlos”.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, se originó a partir de una denuncia anónima en octubre del año pasado, pero aún no hay cargos formales contra la senadora Flores.