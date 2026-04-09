Republicanos ponen bajo la lupa al rector de la UACh tras agresión a ministra Lincolao: “Con este antecedente se debe investigar”

“No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes”, sostuvo el senador Squella luego de que reflotara una entrevista en que el rector tildaba de “estúpidos” a los Republicanos.

El rector de la Universidad Austral (UACh), Egon Montecinos, está bajo la lupa luego de que estudiantes agredieran a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en el marco de su participación en la inauguración del año académico de la casa de estudios.

De hecho, en las últimas horas tuvo que salir a desmentir una versión que apuntaba a que se habría impedido el ingreso de Carabineros. Esto, ya que según La Tercera, uniformados habrían solicitado el ingreso para restablecer el orden por los desmanes, lo que habría sido rechazado por las autoridades de la universidad.

“En todo momento estuve con la ministra y lo que dice La Tercera es falso, Carabineros no hizo ninguna solicitud, hablé con general de zona y periodista de La Tercera para que corrijan esta notifica falsa”, expresó en su cuenta de X.

Tras la agresión a la ministra Ximena Lincolao, el diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, manifestó que “no vamos a cejar en el esfuerzo de que se encuentren los responsables y sean expulsados de todo espacio educativo. Esperamos que de una vez por todas, también quienes hoy día acá en el Congreso rajan vestiduras por la violencia, tomen la posta”.

Republicanos ponen bajo la lupa al rector de la UACh, Egon Montecinos

En esa línea, el parlamentario instó a la “Comisión de Ciencias que está presidida por la oposición que debería automáticamente tomar todas las medidas, citar a la Universidad y a su rector a que den explicaciones de cómo es posible que esto siga pasando en un espacio educativo”.

Por otro lado, en redes sociales se ha reflotado un video de Egon Montecinos, donde critica duramente a los Republicanos. Esto, en el marco del capítulo 6 del podcast “La crisis del encierro”, emitido el 8 de septiembre de 2021.

En aquella conversación, el actual rector de la UACh, abordó una eventual caída de la lista parlamentaria del Partido Republicano.

“Ojalá se caiga la lista los Republicanos, que no tengan candidatos en ninguna parte del país ojalá. Y ojalá la lista del Frente Amplio se levante y la repongan, conozco a la mayoría de esa gente, tienen espíritu democrático. A los de Republicanos si no está la biblia de por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota. Váyanse a la cresta”, sostuvo.

Tras ello, elevó el tono contra Republicanos, señalando que “son tan estúpidos que si escucharan este programa me acusarían en la universidad y dirían cómo un profesor puede decir eso y llevarían este video al rector diciendo cómo un profesor puede decir eso, estamos en un país democrático. Claro, un país democrático donde ellos defienden a un dictador al que le llaman presidente”.

Frente a esto, el senador y presidente del partido oficialista, Arturo Squella, expresó en su cuenta de X: “No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes. Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria, previa a la agresión y si hay otras personas involucradas en la encerrona a la ministra”.