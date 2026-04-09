Agresión a ministra Lincolao: rector desmiente que se negara ingreso a Carabineros e identifican tres “líderes de mayor participación”

El ministro Alvarado espera que los tres sujetos sean detenidos en las próximas horas.

La agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, continúa generando consecuencias luego de que un grupo de estudiantes se abalanzara contra ella en la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia.

En las últimas horas, el rector de dicha casa de estudios, Egon Montecinos, tuvo que salir a desmentir una versión que apuntaba a que se habría impedido el ingreso de Carabineros.

Según consignó La Tercera, uniformados habrían solicitado el ingreso para restablecer el orden por los desmanes, lo que habría sido rechazado por las autoridades de la universidad.

En su cuenta en X, Montecinos fue claro: “Esto es falso, sugiero llamen al general de carabineros Contreras, de la zona policial de Los Ríos o el mismo periodista corrija esto”.

En otro post, agregó que “en todo momento estuve con la ministra y lo que dice La Tercera es falso, Carabineros no hizo ninguna solicitud, hablé con general de zona y periodista de La Tercera para que corrijan esta notifica falsa”.

“Líderes de mayor participación”

Por otro lado, desde el Gobierno aseguraron que identificaron a tres “líderes de mayor participación” en la agresión que sufrió la ministra Lincolao en Valdivia.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, declaró en Radio Duna que “ya se tiene identificado a los tres líderes de mayor participación, se sabe quiénes son. Habrá que esperar su posterior detención“.

Se trata de “estudiantes, dirigentes”, ya que “habían antecedentes de llamados previos a esta manifestación”.